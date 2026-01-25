A Qubit+ tartalmai Éhbér Csalóka CSOK-hatás Taroló megújulók Matematikus AI 2025-ös gazdasági megtorpanás Veronika, a csodatehén

Lehet-e kétszer kettő néha öt? A Qubit olvasói kérdeztek, a matematikus válaszol

A matematika kettőssége sokak életét végigkíséri: amíg iskolában tanuljuk, nem feltétlenül értjük, hogy mi szükség van az integrálásra, deriválásra vagy a valószínűségszámítás bonyolult képleteire, ám felnőttként lépten-nyomon szembesülünk vele, hogy ezek a száraz szabályok mozgatják a modern világunkat, a technológiától a gazdasági folyamatokig. De az univerzum végtelensége vagy a mesterséges intelligencia működése is értelmezhetetlen maradna a számok, alakzatok és változások egzakt tudománya, a matematika nélkül.

A Qubit AMA videósorozatunk harmadik részében Keszthelyi Gabriella, a BME Matematika Intézetének adjunktusa és a Milyen színű a valószínű? című könyv szerzője válaszolt a felhívásunkra beküldött olvasói kérdésekre:

Keszthelyi többek között olyan kérdésekre válaszolt, mint:

  • Lehet-e 2-szer 2 néha 5?
  • Van-e üzenet a pi (π)-ben? (Carl Sagan Kapcsolat című regénye szerint ugyanis van.)
  • Hogyan lehet szemléltetni a szingularitás lenyűgöző tulajdonságait?
  • Ketté lehet-e hajtani 14-szer egy A4-es lapot?

Hamarosan bejelentjük következő vendégünket, akinek újra lehet majd kérdéseket feltenni. Addig is ajánljuk a Qubit AMA korábbi részeit, Oross Krisztián régésszel, illetve Szabó Norton csillagásszal.

