Lehet-e kétszer kettő néha öt? A Qubit olvasói kérdeztek, a matematikus válaszol

A matematika kettőssége sokak életét végigkíséri: amíg iskolában tanuljuk, nem feltétlenül értjük, hogy mi szükség van az integrálásra, deriválásra vagy a valószínűségszámítás bonyolult képleteire, ám felnőttként lépten-nyomon szembesülünk vele, hogy ezek a száraz szabályok mozgatják a modern világunkat, a technológiától a gazdasági folyamatokig. De az univerzum végtelensége vagy a mesterséges intelligencia működése is értelmezhetetlen maradna a számok, alakzatok és változások egzakt tudománya, a matematika nélkül.

A Qubit AMA videósorozatunk harmadik részében Keszthelyi Gabriella, a BME Matematika Intézetének adjunktusa és a Milyen színű a valószínű? című könyv szerzője válaszolt a felhívásunkra beküldött olvasói kérdésekre:

Keszthelyi többek között olyan kérdésekre válaszolt, mint:

Lehet-e 2-szer 2 néha 5?

Van-e üzenet a pi (π)-ben? (Carl Sagan Kapcsolat című regénye szerint ugyanis van.)

Hogyan lehet szemléltetni a szingularitás lenyűgöző tulajdonságait?

Ketté lehet-e hajtani 14-szer egy A4-es lapot?

