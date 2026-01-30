A Kis-Balaton a gyógyszerhatóanyagok kiszűrésével is védi a magyar tengert

Az 1981 és 2014 között két ütemben megvalósult Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) eddig kevésbé ismert szempontból is fontos szerepet játszik a Balaton védelmében – derül ki abból a kutatásból, amelynek eredményeit a Journal of Water Process Engineering szakfolyóiratban frissen megjelent tanulmány ismerteti.

A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) pénteki közleménye szerint a vizsgálatok azt mutatják, hogy a KBVR-be eredetileg bekerülő gyógyszerhatóanyagok több mint fele a tározóból kifolyó, Balatonba érkező vízben már nem mutatható ki.

A Kis-Balaton a Kányavári-híddal Fotó: Wikipédia

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatói egy éven át vizsgálták a Kis-Balaton és a KBVR területén, illetve annak be- és kifolyó vizein gyűjtött mintákat. Az ezekből azonosított vegyületek között a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt gyógyszerek, különböző hormonok és szorongásoldó gyógyszerek hatóanyagai domináltak, az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok voltak a leggyakoribbak.

A felmérés eredményei szerint a terület gyógyszerterhelése jelentős tér-és időbeli változékonyságot mutat. A kutatók szerint a szennyezés fő forrása a Zala folyó és a Kiskomáromi-csatorna. A kutatók az egyes évszakokban jelentős eltéréseket tapasztaltak mind az azonosított anyagok számában, mind azok koncentrációjában. Egyes hormonok, epilepszia elleni szerek és nem-szteroid gyulladáscsökkentők időszakosan akár dúsulást is mutathatnak ezen a szakaszon. Az elemzések szerint a KBVR elfolyó vizében mért magasabb koncentrációk előfordulása a Kis-Balatonban zajló természetes belső folyamatok következménye, jellemzően az üledékből való felszabadulás okozhatja a jelenséget. A KBVR azonban összességébeaz év nagy részében jelentősen csökkenti a tóba kerülő mikroszennyezők mennyiségét.

2022 nyarán a Qubit elsőként számolt be a Balaton Sound fesztivál megdöbbentő környezeti hatásáról, vagyis arról, hogy a Zamárdiban éjjel-nappal zajló zenés-táncos ifjúsági tömegmulatság alig egy hete alatt annyi kokain, ketamin és MDMA kerül a vízbe, ami már kifejezetten ártalmas a tó élővilágára. Korábban a tó súlyos mikroműanyag-szennyezettségéről is írtunk.