Megmenekült a csillagos ég Chilében

Az egész tudóstársadalom egy emberként hördült fel, amikor nyilvánosságra kerültek az AES Andes energetikai vállalat által tervezett ipari létesítmény tervei. A cég egy ipari zöldhidrogén- és ammóniafeldolgozó létesítményt tervezett mindössze 11,6 kilométerre attól a Paranal Obszervatóriumtól, ahonnan páratlan rálátás nyílik a sötét égboltra, és ahol a csillagászati kutatások legfontosabb földi teleszkópja, a Nagyon Nagy Távcső (VLT) található.

A VLT távcsöveknek is otthont adó Paranal Obszervatórium, a chilei Atacama-sivatagban Fotó: ESO / Roger Wesson

Mint múlt héten kiderült, az AES Andes letett a terveiről: mégsem épül meg a háromezer hektáros üzem, bár ezt a cég hivatalosan azzal indokolta, hogy a portfóliójuk áttekintése után végül eltekintettek a beruházástól, ami a közleményük szerint teljes mértékben kompatibilis lett volna a területen történő többi tevékenységgel.

Erről nem volt mindenki meggyőződve: a tervek bejelentése után a tudósok arra figyelmeztettek, hogy a létesítmény a fényszennyezés mellett más módon is zavarta volna az obszervatórium működését, az üzemből származó vibrációk például a műszeres méréseket, a por pedig a teleszkópok működését befolyásolta volna. Az üzem a meglévő műszerek mellett az egyelőre még csak tervezett Rendkívül Nagy Távcső (ELT) működését is zavarta volna.

Tömeges felháborodás

Bár a veszély egyelőre elhárult, Itziar de Gregorio, az Európai Űrügynökség (ESO) chilei képviselője arra figyelmeztetett, hogy sürgősen gondoskodni kell a Paranal környéki területek védelméről, mielőtt valamilyen újabb veszély fenyegetné az égbolt zavartalan megfigyelését. Bár az AES Andes a hivatalos indoklásában tagadja, hogy a beruházás sértette volna a tudományos érdekeket, Xavier Barcons, az ESA vezérigazgatója köszönetet mondott a tudományos közösségnek, amiért kiálltak az üzem megépítése ellen.

Fabio Falchi, a fényszennyezés egyik legnevesebb kutatója tavaly teljesen abszurdnak nevezte, hogy a beruházást éppen az obszervatórium tőszomszédságába tervezték, amikor Chile 6400 kilométeres partvidékével rendelkezik. Barcons az általa közreadott közleményben szintén hangsúlyozta, hogy alapvetően nem az energetikai beruházás ellen van kifogása, hanem azzal, hogy épp a Paranal mellett kapott volna helyet: a zöldenergiának és a csillagászatnak egyaránt szerepe van a jövő alakításában, a rövid távú gazdasági haszonszerzésnek viszont nem szabad veszélybe sodornia a hosszabb távú tudományos célokat.