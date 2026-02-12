Kétezer éves római társasjáték szabályait fejthették meg AI segítségével

Egy Hollandiában előkerült, sima felszínű, fehér mészkőkorong évekig fejtörést okozott a kutatóknak: a római korból származó, egyenes és átlós vonalakkal bevésett kődarabról sokáig nem tudták, pontosan mire szolgált. Most azonban a mesterséges intelligencia segítségével a kutatók arra jutottak, hogy egy közel kétezer éves társasjátékról lehet szó – sőt, még a feltételezett játékszabályokat is rekonstruálták.

Az áttörést részletes 3D-s vizsgálatok hozták meg, amelyek során kiderült, hogy egyes bevésett vonalak mélyebbek és kopottabbak a többinél, ami arra utal, hogy azokon rendszeresen tologattak játékelemeket. „Pont ott látjuk a kopásnyomokat, ahol egy bábut csúsztatnának” – mondta Walter Crist, a Leideni Egyetem régésze.

A maastrichti kutatók ezután a Ludii nevű AI-programhoz fordultak, amelyet mintegy száz, hasonló korú és térségből származó ókori játék szabályaival tanítottak be. A rendszer tucatnyi lehetséges szabályrendszert generált, majd önmaga ellen játszva kiválasztotta azokat a változatokat, amelyek egyszerre működőképesek és élvezetesek.

A szimulációk eredményeit összevetették a kő felszínén látható kopásmintákkal, így jutottak el a legvalószínűbb játékmenethez. Az elképzelt játék egy egyszerűnek tűnő, mégis izgalmas stratégiai küzdelem lehetett, amelynek célja az ellenfél figuráinak minél gyorsabb bekerítése és csapdába ejtése volt.

A kutatók ugyanakkor óvatosságra intenek: a mesterséges intelligencia bármilyen vonalmintához képes szabályokat társítani, így nem bizonyítható teljes bizonyossággal, hogy a rómaiak pontosan így játszották. A felfedezés mindenesetre jól mutatja, hogyan segíthet a modern technológia megfejteni az évezredes régészeti rejtélyeket.