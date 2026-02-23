A kutya- és macskaeledelek is tele vannak örök vegyi anyagokkal

Bár a szintetikus vegyületek környezetre gyakorolt hatásait csak alig másfél évtizede kezdték vizsgálni, a PFAS vagy PFA gyűjtőnéven ismert perfluor és polifluor tartalmú alkil anyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásairól mostanra kiderült, hogy közvetlen összefüggésbe hozhatók a vetélés magasabb kockázatával, az alacsony születési súllyal, a magas koleszterinszinttel vagy a pajzsmirigy megbetegedésével és a rák bizonyos fajtáival, ráadásul az esővíz is tele van velük.

Tavaly év végére nyilvánvalóvá vált, hogy ezek az örök vegyi anyagok teljes tengeri ökoszisztémákat is beszennyeznek. Az Environmental Pollution folyóiratban megjelent tanulmány szerzői most azt állítják, hogy a szennyezés a halas macska- és kutyaeledelekben meghaladta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által az embereknél testsúlykilogrammonként meghatározott napi beviteli határértékeket – írja a New Scientist.

A japán Ehime Egyetem kutatócsoportja már korábban is találtak perzisztens szerves szennyező anyagokat háziállatok eledeleiben, most azonban célirányosan vizsgálták a szigetországban forgalmazott termékeket. A 48 kutya- és 52 macskatáp PFAS-szennyezettségét testsúlykilogrammra vetítve elemezték.

Az örök vegyi anyagok koncentrációja a kutyatápoknál meglepő módon a japán gyártású gabonaalapú termékekben volt a legmagasabb – a kutatók szerint ennek oka a halkészítményekből származó fehérjék hozzá adása volt. Ezzel szemben a húsalapú termékekben alacsony PFAS-szinttel rendelkeztek, egy japán és két ausztrál márka egyáltalán nem tartalmazott örök vegyi anyagot.

A macskatápok esetében az ázsiai, amerikai és európai halalapú készítményeknél mérték a legmagasabb a PFAS-szinteket, amelynek mértéke egy thaiföldi nedves eledelben extra magas értéket mutatott.

A New Scientist megkereste az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, amely azonban nem kívánt nyilatkozni a tanulmány eredményeiről, ugyanakkor azt leszögezte, hogy az emberekre vonatkozó határértékeket nem szabad más állatok kockázatértékelésére alkalmazni. A japán kutatók egyetértve ezzel, a lapnak azt hangsúlyozták, hogy eredményeik mindenképp rendellenesen magas PFAS-szinteket mutatnak a kutya- és macskatápokban, amely az élelmiszerbiztonsági előírások mellett a háziállatokra vonatkozó kockázatértékelések újra gondolását sürgeti.