A levegőből fakaszt vizet a Nobel-díjas vegyész találmánya

2025-ben a gázok tárolását forradalmasító porózus anyagok kifejlesztéséért harmadmagával kémia Nobel-díjjal jutalmazott Omar Yaghi „találmánya a retikuláris kémia tudományágát alkalmazza olyan molekulárisan módosított anyagok létrehozására, amelyek képesek nedvességet kivonni a levegőből, és vizet nyerni még száraz és sivatagi körülmények között is” – írja a brit Guardian.

A Yaghi által alapított Atoco nevű vállalat által fejlesztett technológián alapuló berendezés prototípusa egy olyan szabványméretű teherhajó-konténer, amely passzív üzemmódban külső energiaforrás nélkül képes akár napi ezer liter ivóvizet előállítani a környezetéből beszívott levegőből.

A kémiai Nobel-díjas Omar Yaghi professzor az általa aláírt és a stockholmi Nobel Múzeumnak ajándékozott székkel 2025. december 6-án Fotó: CLAUDIO BRESCIANI/AFP

Egy gyakran hosszú időre víz és áram nélküli jordániai menekülttáborban gyerekeskedő Yaghi szerint a prototípusként már működő találmányuk klímabarát és fenntartható alternatívát kínál az ökológiai kockázatokkal járó sótalanítási technológiákkal szemben.

