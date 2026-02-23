Rejtély, hogy miért változtatja színét és fényességét a legnagyobb ismert csillag

A Nagy Magellán-felhőben található WOH G64 az első, modern csillagászati módszerekkel tanulmányozott csillagóriások egyike. A becslések szerint a gigász sugara 1540-szerese a Nap sugarának, mérete és szokatlan színeváltozása okán folyamatos megfigyelések tárgya az 1980-as évektől kezdve.

A WOH G64 színe, vagyis hőmérséklete az elmúlt évtizedekben, csillagászati léptékben pár pillanat alatt jelentősen megváltozott: a fény látható tartományában is szemmel követhető ódon váltott mélyvörösből izzó sárgába, ami körülbelül 1000 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést feltételez, ugyanakkor 2025-ben hirtelen jelentősen, nagyjából 2 magnitúdóval csökkent a fényereje – írja az IFL Science a Nature Astronomy folyóiratban hétfőn megjelent tanulmányra hivatkozva.

A WOH G64 csillagászati fantáziarajza Fotó: ESO/L. Calçada

Az Athéni Nemzeti Obszervatórium Gonzalo Muñoz-Sanchez vezette csapata az eddigi megfigyelések eredmények összehasonlító elemzésével arra jutott, hogy a WOH G64 voltaképpen egy szimbiotikus csillagrendszer. A nóvákat alkotó csillagpárokhoz hasonlóan ezekben a rendszerekben is egy óriás- vagy szuperóriás fázisában felfúvódott, nagyon alacsony a sűrűségű hideg csillag található egy kisebb tömegű, de sokkal sűrűbb csillag társaságában ami lehetővé teszi számára, hogy anyagot vonjon el az óriáscsillag széleiről. A nóvákban a kísérőcsillag egy fehér törpe, de egy szimbiotikus csillagrendszerben fősorozati csillag is lehet – írja az IFL Science.

A tanulmány szerzői szerint jelenleg nem lehet megkülönböztetni egymástól a két objektum fényét, de azt sem tudják megmondani, hogy a változó szín a hiperóriás saját változásainak, vagy a két csillag közötti változó kölcsönhatások eredménye-e. „Nem tudjuk megjósolni a WOH G64 jövőjét a korlátozottan megfigyelhető fizikai és pályaparaméterek miatt, és mert nem tudjuk, hogy az egycsillagos fizika vagy a bináris kölcsönhatások vezérlik-e a rendszer fejlődését” – írják a szerzők.

Mindazonáltal a szerzők úgy vélik, hogy a WOH G64 rendszerben lévő nagyobb csillag erős szupernóva-jelölt, de azt is lehetségesnek tartják, hogy a WOH G64 főcsillaga fekete lyukká omlik össze, esetleg egyesül a kísérőjével.