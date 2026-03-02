A NASA jelentős változtatásokat jelentett be az Artemis-program menetrendjében

Az amerikai űrügynökség, a NASA február 27-én tartott sajtótájékoztatója szerint legkorábban április elején kelhet útra a Hold megkerülésére a négyfős személyzet egy Orion űrhajóval – írja a New York Times.

Jared Isaacman, a NASA igazgatója szerint az új küldetés lehetővé teszi, hogy gyorsabb ütemben haladjanak az első emberes holdraszállását 2030-ra kitűző versenyben.

Jared Isaacman, a NASA igazgatója 2026. február 27-én a floridai Kennedy Űrközpontban tartott sajtótájékoztatón Fotó: MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO/AFP

A NASA 2027-ben egy olyan repülést is tervez, amely során az Orion űrhajó alacsony Föld körüli pályán találkozik és dokkol a Blue Origin és/vagy a SpaceX holdkompjával. A küldetés során tesztelni fogják az Axiom Space által fejlesztett új űrruhákat. Az új küldetés az Artemis-3 jelölést kapja, amelyet eredetileg az első, személyzettel végrehajtott holdraszállási kísérlet számára tartottak fenn. Az új terv szerint erre az Artemis-4 keretében, 2028-ban kerülne sor, és felmerül egy Artemis-5 indítása is 2028 végén. Az új Artemis-3 küldetés az Apollo-9-hez lesz hasonló, amely 1969 elején elsőként tesztelte a holdkompot az űrben, beleértve az alacsony Föld körüli pályán végrehajtott dokkolási manővereket.

A gyorsítás jegyében a NASA azt is bejelentette, hogy felhagy az SLS rakéta Artemis-3 utáni továbbfejlesztésének terveivel. Az eredeti elképzelés szerint csak az első három repülés használta volna a Block-1 jelű konfigurációt, utána a Block-1B-re tértek volna át, amelybe nagyobb teljesítményű utolsó fokozat került volna. „Ehelyett a Block-1-hez közeli konfiguráció marad használatban (a pontos részletek egyelőre nem világosak). A fejlesztések visszavágása lehetőséget ad arra, hogy gyorsabb ütemben épüljenek meg a rakéták. Isaacman szerint egyébként az SLS alacsony repülési gyakorisága magyarázza az Artemis-2 előkészületei során tapasztalt problémákat, például a hidrogénszivárgásokat. A most előkészületben levő start több mint három évvel követi az Artemis-1-et, vagyis a rakéta bemutatkozását” – olvasható a magyar Űrvilág hírportál kommentjében.