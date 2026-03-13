Egy fehérjefajta segítségével átláthatóvá tehető az agy, és így megfigyelhető a működése

Többé nem fikció, hogy átlátszóvá tegyük és megfigyelhessük az emberi agyat és az idegsejteket működés közben úgy, hogy nem zavarjuk meg ezt a működést. A Nature Methods folyóiratban most megjelent tanulmányában a Kyushu Egyetem kutatócsoportja bemutatott egy SeeDB-Live nevű új reagenst. Ez az albumin fehérje felhasználásával tisztítja a szöveteket, miközben megőrzi a sejtek működését. A tudósok számára a SeeDB-Live révén megnyílik a képalkotás lehetősége a mélyszövetekben, élő szervezeten belül és kívül is.

Az olyan komplex funkciók, mint a memória és a gondolkodás, az agy mélyén található sejtek közötti valós idejű kommunikációból származnak. Az agyi dinamika megértéséhez valamiféle képalkotásra van szükség, és az agy átlátszóvá tétele erre jelent megoldást.

Az ötlet egyszerű: a fény, sűrű szöveten áthaladva szétszóródik, így rejtve maradnak a mélyebben lévő struktúrák. A kutatócsoport úgy csökkentette ezt a szóródást, hogy speciális gömb alakú polimereket adott a sejtek körüli folyadékhoz. Az albumin egy gyakori vérfehérje, könnyen oldódik, ideális választás a szövetek átlátszóvá tételéhez. Azzal, hogy módosítja, ahogyan a fény áthalad a szöveten, a SeeDB-Live átlátszóvá teszi az egyébként átlátszatlan agyat.

Mivel a SeeDB-Live természetes módon kimosódik a szövetből, az agy visszatér a normál állapotába. Ez azt jelenti, hogy a kutatók átlátszóvá tehetik az agyat, rögzíthetik az aktivitását, majd hagyhatják, hogy visszaálljon a normális működésre. A lehetőségek izgalmasak: a kutatók tanulmányozhatják, hogyan alakul ki az emlékezet, a gondolkodás és a cselekvés az agy mélyebb rétegeiben, nyomon követhetik a betegségek előrehaladását, de a gyógyszertesztelést is javíthatja ez az eljárás.

