Alaposan megvághatja a halászati bevételeket a felmelegedéshez alkalmazkodó halfajok méretcsökkenése

Megírtuk, hogy az óceánok felmelegedése hosszabb távon évente akár 19,8 százalékos veszteséget is okozhat a biomasszában. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerzőinek modellszámításai szerint az éghajlatváltozás evolúciós kényszere által elindított adaptációs folyamatok derűlátásra adhatnak okot, de számos tengeri és óceáni régióban negatívan befolyásolják a halászati hozamokat, veszélyeztetve az élelmiszerbiztonságot és a megélhetést – írja a Connect Sci ausztrál tudományos portál.

A krakkói Jagelló Egyetem és a Melbourne-i Monash Egyetem kutatói a melegedő tengeri környezethez alkalmazkodó halpopulációk evolúciós változásait modellezték. Eredményeik szerint a szelekció a korábbinál gyorsabb egyedfejlődést, növekedést és korábbi ivari érést eredményez, ami számos faj maximális testméretének csökkenéséhez vezet.

A világ 43 legnagyobb halászterületének közel 3 ezer halfaját számba vevő kutatók szerint az antropogén klímaváltozáshoz való adaptáció akár 50 százalékkal nagyobb gazdasági veszteséget okozhat annál, mint az, ha halászott fajok egyáltalán nem alkalmazkodnának a megváltozott környezethez.

Bár az alkalmazkodás enyhíti az éghajlatváltozás negatív ökológiai hatásait, a fajok fennmaradása nem azt jelenti, hogy az ökoszisztéma-szolgáltatások változatlanok maradnak. A kutatók szerint ezért is volna minél alacsonyabban, az 1,5 Celsius-fokos klímacél körüli értéken tartani a globális felmelegedés mértékét.