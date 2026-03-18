Tovább él, aki több csokoládét és sajtot eszik

Újabb bizonyítékok szólnak amellett, hogy a sajt a legjobb dolog, ami az emberiséggel történhetett: nem elég, hogy a zsíros sajtok fogyasztása csökkenti a demencia kockázatát, a camembert-fogyasztás pedig javítja a memóriát, most kiderült, hogy arra is jó, hogy ne haljon meg az ember. Vagy legalábbis arra, hogy csak később.

A kutatáshoz 50 kohorszvizsgálat, összesen több mint 3 millió ember egészségügyi adatait és fermentált élelmiszerfogyasztását vizsgálták – ide tartozik a sajt mellett a joghurt és a csokoládé is. Az eredmények alapján a joghurt teszi a legjobbat az embernek: azok körében, akik sok joghurtot ettek, 6 százalékkal csökkent a mortalitás kockázata. Érdekes, hogy a joghurtosoknál a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a rák kockázata nem csökkent jelentősen.

Fermentált, de mi?

A sajtosok táborában valamivel csökkent a mortalitás kockázata, de a joghurtosokhoz hasonlóan itt sem figyeltek meg jelentős csökkenést a szív- és érrendszeri betegségek és a rák kockázatában. Érdekes módon a sajtfogyasztás, legalábbis a vizsgált adatok alapján, valamivel csökkenthette a tüdőrák kockázatát.

A csokoládé a mortalitás kockázatát, illetve a szív- és érrendszeri okokból történő halálozást is csökkentheti. A kutatók megvizsgálták a kenyér- és miszofogyasztást is, de itt nem találtak semmi érdekeset („kenyér nem kell", mondta Micimackó, és milyen igaza volt).

A kutatók szerint valószínű, hogy a joghurt többek között azért is tesz jót az embernek, mert kedvezően hat a bélbaktériumokra, ami a legtöbb fermentált élelmiszerről többé-kevésbé ugyan elmondható, de mint látszik, nem egyenlő mértékben, ami nem is csoda: világszerte nagyjából 5 ezer különböző fermentált élelmiszert fogyasztanak, amelyek bizonyos kultúrkörökben a napi energiabevitelnek akár a 27 százalékát is fedezhetik. Sajnos a kutatás csak összefüggéseket tárt fel a csokievés és a hosszú élet között, de nem ok-okozati összefüggést, így azért nem árt, ha az ember a sajton és a csokin kívül azért más tényezőket is figyelembe vesz, ha a táplálkozásáról van szó.