A kvantumakkumulátor már nemcsak elméletben létezik, megvan a működő prototípusa

Ausztrál kutatók bejelentették, hogy kifejlesztették a kvantumakkumulátor világelső prototípusát, adja hírül a Guardian.

A kvantumakkumulátor koncepciója először 2013-ban merült fel. A kvantumtechnológia elveit használja az energia tárolására, és potenciálisan hatékonyabb lehet a hagyományos akkumulátoroknál. Az ausztrál nemzeti tudományos ügynökség (CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) kutatói most létrehoztak egy prototípust – amelyet vezeték nélkül, lézerrel töltenek –, és ez jelentős lépésnek tűnik a teljesen működőképes, rendkívül gyors töltésű kvantumakkumulátorok felé.

Ez az első olyan prototípus, amely egy akkumulátor teljes ciklusát végigviszi, azaz feltölthető, képes tárolni az energiát, majd le is lehet meríteni. A hagyományos akkumulátoroknál a töltési idő a méret növekedésével nő, a kvantumakkumulátorok töltése viszont annál rövidebb, minél nagyobbak. A kvantumcellák jóval gyorsabban töltődnek, ha több cella vesz részt a folyamatban.

A prototípus, amelyet a Nature - Light: Science & Applications című folyóiratban mutattak be, femtoszekundumok (a másodperc egybilliárdod része) alatt töltődik fel, és nanomásodpercekig képes tárolni az energiát, ami körülbelül hat nagyságrenddel hosszabb idő. Ha egy akkumulátor egy perc alatt töltődne fel, hat nagyságrendnyi különbség azt jelentené, hogy akár néhány évig is megtartja a töltést.

A jelenlegi prototípus kapacitása azonban csak néhány milliárd elektronvolt, ami nagyon kevés, és semmilyen hasznos eszköz működtetésére nem elegendő, a következő lépés tehát a tárolási idő növelése lesz.

Szakértők szerint a kvantumakkumulátorok a közeljövőben még biztosan nem jelennek meg például elektromos járművekben, valószínűleg először a kvantumszámítógépek területén lesz jelentős hatásuk.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: