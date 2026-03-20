Ha mindegy jól megy, áprilisban tényleg felszáll az Orion, most szállítják a kilövőállásra

A NASA másodszor is a kilövőállomásra szállítja óriási holdrakétáját, amellyel a Hold köré küldene űrhajósokat. Ilyen misszióra több mint 50 éve nem került sor, írja beszámolójában BBC.

A 98 méter magas Space Launch System (SLS) és az Orion űrhajó a floridai Kennedy Űrközpontból indulna útnak, miután a rakéta héliumrendszerével kapcsolatos probléma miatt a NASA lefújta ez első, márciusi indítási kísérletet, és a járművet javításra visszavitte a gyárba. A mérnökök közlése szerint a problémát kijavították, és remélik, hogy a rakéta készen áll az április eleji indításra.

A közel 100 méteres, azaz a Big Ben óratornyánál is magasabb rakéta, a hordozóplatformmal együtt mintegy 5000 tonnát nyom. A szerkezetet alacsony, lánctalpas, tankszerű járművel juttatják a kilövőállásra, az eszközt a NASA 1965-ben építette, hogy a Saturn V holdrakétákat a kilövőállásig vigye. Maga a szállítás rendkívül lassú és óvatos folyamat, akár tizenkét órát is igénybe vehet, annak érdekében, hogy időben észrevegyék és megállítsák az esetleges nem kívánt elmozdulásokat. Újra csatlakoztatják az indítótornyot a járműhöz, és nyomáspróbákat végeznek a héliumrendszeren, amely korábban problémát okozott, valamint elpróbálják a visszaszámlálás folyamatát is.

Ha a tesztek eseménymentesen lezajlanak, az Artemis-2 lesz a program első személyzettel végrehajtott küldetése, megnyitva az utat 2027-ben egy újabb, Föld körüli pályán zajló, emberes tesztrepülés, az Artemis-3 előtt, majd 2028-ban az Artemis-4 következhet, amelynek célja, hogy az űrhajósok ismét a Hold felszínére lépjenek.

