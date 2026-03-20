Okosszemüvegbe épített rendszer segít a demenciával élőknek a mindennapokban

Okosszemüvegbe építhető AI-szoftver segítheti a demenciával élőket egy új, brit fejlesztés nyomán. A kamerát, mikrofont és hangszórókat is tartalmazó CrossSense elnevezésű technológia hangasszisztens segítségével vezeti végig a viselőt a mindennapi élethelyzeteken – írja a Guardian.

A Wispy nevű asszisztens nemcsak útmutatást és visszajelzést ad (hangban, illetve a látómezőben megjelenő szövegekben) a napi feladatok végzése során, hanem kérdez is, könnyedebb beszélgetéseket folytat és segít az emlékidézésben is. A rendszer gépi tanulást használva alkalmazkodik a felhasználók igényeihez, beleértve az állapotuk változásait is.

Szczepan Orlins, a CrossSense vezérigazgatója a Guardiannek elmondta, hogy az okostelefonos verzió elérhető lesz még az idei év végéig, az okosszemüveg-változat várhatóan 2027 elején jelenik meg. Addig négyhetes programban tesztelik a technológiát, demenciával élők bevonásával.

A Sussexi Egyetem 23 demenciával élő emberrel és gondozóikkal tesztelte a CrossSense rendszert. Okosszemüveg nélkül a résztvevők csupán a háztartási tárgyak 46 százalékát tudták helyesen megnevezni, a szemüveg használatával ez az arány 82 százalékra nőtt, és a hatás a szemüveg levétele után is megmaradt.

