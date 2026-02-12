Az olvasás és az írás 40 százalékkal csökkentheti az időskori demencia kockázatát

Az olyan szellemi tevékenységek, mint az olvasás, az írás vagy az idegen nyelvek tanulása, csaknem 40 százalékkal csökkenthetik a demencia kockázatát – állapította meg egy új amerikai kutatás. A demenciával élők száma világszerte várhatóan megháromszorozódik, és 2050-re meghaladja a 150 milliót, ami súlyos terhet ró az egészségügyi és szociális ellátórendszerek számára. A Neurology című szaklapban megjelent tanulmány szerint az egész életen át tartó, szellemileg ösztönző környezet szoros összefüggésben áll az időskori jobb kognitív egészséggel.

A chicagói Rush Egyetem Orvosi Központjának kutatói 1939, a vizsgálat kezdetén demenciában nem szenvedő, átlagosan 80 éves résztvevőt követtek nyomon mintegy nyolc éven át. Ez idő alatt 551 embernél alakult ki Alzheimer-kór, 719 főnél pedig enyhe kognitív zavar (MCI). Az élethosszig tartó kognitív gazdagítás szempontjából a legfelső és a legalacsonyabb 10 százalékot összehasonlítva azt találták, hogy a legmagasabb szintű csoportban 21 százaléknál, míg a legalacsonyabbnál 34 százaléknál jelentkezett Alzheimer-kór. Az életkor, a nem és az iskolai végzettség figyelembevételével végzett korrekció után a magasabb élethosszig tartó szellemi aktivitás 38 százalékkal alacsonyabb Alzheimer-kockázattal és 36 százalékkal kisebb MCI-kockázattal járt együtt.

Az előnyök a betegség későbbi megjelenésében is megmutatkoztak: a legmagasabb szintű kognitív gazdagítással rendelkezők átlagosan 94 éves korban, míg a legalacsonyabb szintűek 88 évesen lettek alzheimeresek. Az enyhe kognitív zavar átlagosan 85 éves korban jelentkezett a legaktívabb csoportban, szemben a 78 évvel a legkevésbé aktívaknál, ami hét évnyi különbséget jelent. A boncolási adatok szerint a magasabb élethosszig tartó szellemi aktivitással rendelkezőknél haláluk előtt jobb memória- és gondolkodási teljesítményt, valamint lassabb hanyatlást figyeltek meg.

Bár a kutatás a résztvevők visszaemlékezéseire támaszkodott, és csak összefüggést, nem pedig ok-okozati kapcsolatot mutatott ki, a szakértők szerint az eredmények megerősítik, hogy a szellemi aktivitás jelentősen csökkentheti a demencia kockázatát, és a betegség nem az öregedés elkerülhetetlen velejárója.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: