Már apró életmódbeli változások is jelentősen csökkentik a szívroham és a stroke kockázatát

Éjszakánként 11 perccel több alvás, napi 4,5 perccel több tempós séta és naponta 50 g extra zöldség fogyasztása komolyan csökkentheti a szívroham kockázatát – állapította meg egy tanulmány, amelyről a Guardian számol be.

Kutatók szerint már ezek az apró változtatások is 10 százalékkal segíthetnek a súlyos kardiovaszkuláris események, például a szívroham és a stroke megelőzésében. A tanulmány, amelyet a European Journal of Preventive Cardiology című folyóiratban publikáltak, több mint 53 ezer, középkorú brit felnőtt adatait vizsgálva jutott ezekre az eredményekre. A kutatók az alvási szokásokat és a testmozgás szintjét például okosórák adatai alapján elemezték, az étrendi szokásaikról pedig maguk a résztvevők számoltak be.

A nyolcéves követés során 2034 súlyos kardiovaszkuláris esemény történt. A kutatók meg tudták határozni annak optimális, hogy miként kerülhetők el ezek az esetek. Ebben benne van a megfelelő étrend, éjszakánként nyolc–kilenc órás alvás, valamint naponta legalább 42 perc közepes vagy intenzív fizikai aktivitás. Ezek együttesen 57 százalékkal csökkentik a szívroham és a stroke kockázatát.

A kutatók azt is megállapították, mely klinikailag releváns viselkedéskombinációk csökkenthetik a kockázatot, ideértve a több alvást, a jobb étrendet és a több közepes vagy intenzív aktivitást. Közepes aktivitás lehet például az élénk séta, a tánc, a fűnyírás, a kerékpározás, de akár vízi aerobik is. Az intenzív aktivitások közé tartozik a futás, az úszás, az ugrókötelezés, vagy az aerobik.

