20 perc testmozgás már mérhetően javítja a kognitív funkciókat

A viselkedési és a nem invazív orvosi képalkotó technológiákkal végzett vizsgálatok már évekkel ezelőtt bizonyították, hogy a fizikai aktivitás jó hatással van az olyan kognitív funkciókra, mint amilyen a memória, de az agyi aktivitás közvetlen rögzítésével eddig nem sikerült kimutatni, hogy már egy könnyebb 20 perces testmozgás is képes hatékonyan aktivizálni a gondolkodásért felelős idegrendszeri területeket – írja a Connect Sci ausztrál tudományos gyűjtőportál a Brain Communication szakfolyóiratban hétfőn megjelent tanulmányra hivatkozva.

Az Iowai Egyetem kutatócsoportja az epilepsziájuk miatt beültetett elektródákkal elő 14 önkéntes bevonásával vizsgálta a testmozgás és a kognitív funkciók közötti összefüggéseket. A résztvevőket megkérték, hogy a nekik megfelelő, 20 percen át tartott tekerjenek egy szobakerékpáron, előtte és utána pedig a kevéssé közismert intracraniális elektroencefalográfiai (iEEG) eljárással rögzítették az agyi aktivitásukat.

Az eredmények szerint a testmozgás a fokozta az emlékezetért felelős hippokampális területek kapcsolatát a határkérgi, más néven limbikus rendszer és a nyugalmi- vagy alap hálózat (Default Mode Network, DMN) néven ismert agyi struktúra között. A kutatók szerint a testmozgás után észlelt mintázatok megegyeznek az egészséges felnőtteknél nem invazív képalkotó eljárásokkal, például a funkcionális mágneses rezonanciás fMRI berendezéssel megfigyelt mintázatokkal. A tanulmány szerzői úgy vélik, a mintázatok konvergenciája az egyik legerősebb bizonyítéka annak, hogy a hatások nem epilepszia-specifikusak, hanem az emberi agy testmozgásra adott általánosabb válaszát tükrözik.