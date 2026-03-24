Zöld színű meteor húzott át az égen Kalifornia felett

Meteort észleltek számos helyen Kaliforniában a hétvégén, a tűzgömb vasárnap este nem sokkal 8 óra után szelte át az eget, a jelenségről az American Meteor Society szerint több mint 200 bejelentés érkezett. Számos videófelvétel alapján mintegy öt másodpercig volt látható, és izzó, élénk zöld fénye volt. A zöld szín azt jelentheti, hogy a kőzet magnéziumban vagy nikkelben gazdag, és ezek az ásványi anyagok égnek el a légkörünkben.

A CBS News híre szerint a jelenség az Egyesült Államokban az utóbbi időben sokfelé tapasztalható, megnövekedett meteortevékenység része. Az elmúlt héten három meteoritot is észleltek, Ohióban, Houstonban, és most Kaliforniában.

Szakértők szerint a mostani meteor sebessége 56 ezer és 80 ezer km/óra között lehetett. Kisebb űrtörmelékek rendszeresen lépnek be bolygónk légkörébe, becslések szerint naponta mintegy 400 tonna anyag hullik a Földre, ennek nagy része azonban még a felszín elérése előtt elég. A következő jelentősebb meteorrajt az Egyesült Államok fölött április közepére várják a szakértők .

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: