Valami becsapódott a Holdba, erős felvillanást okozva, de még találgatják, mi lehetett

Csillagászok hirtelen, erős fényvillanást észleltek a Hold árnyékos oldalán, amelyet egy becsapódás okozott. Hogy pontosan mi váltotta ki a felvillanást, mi csapódhatott be a Hold felszínén, még vizsgálják, mindenesetre egy meteorraj, amely mindig decemberben tűnik fel, épp megjelent a szóban forgó időszakban - írja az IFLScience.

Az eseményt az észak-írországi Armagh Obszervatórium (AOP) észlelte még december 12-én, a hajnali órákban. Egy, az állomáson dolgozó Phd-hallgató, Andrew Marshall-Lee szúrta ki egy robotteleszkóp segítségével, ráadásul élőben kapta el a pillanatot. Az IFLScience őt idézi: „Éppen ez teszi igazán különlegessé a dolgot. Feltételezem, hogy ha éveken át figyelném ezeket a jelenségeket, akkor sem látnék többé ilyesmit.”

A villanás minden bizonnyal egy apró, golflabda méretű objektum becsapódása nyomán keletkezett. A száguldó objektum a Hold felszínéhez közeledve azonnal hővé és fénnyé alakult át, ez eredményezhette a rövid és éles kitörést. A kutatók azt feltételezik, 35 m/s sebességgel haladhatott az apró meteorit és a Langrenus-krátertől körülbelül 2 fokkal északkeletre csapódott be. A becsapódás összefügghetett a Geminidák nevű meteorraj mozgásával, amely épp a kérdéses időszakban tetőzött.

