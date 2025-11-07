Egy japán csillagász-fotós elkapta, amint meteor csapódik a Holdba, ráadásul egymás után kétszer is

A Holdat nem könnyű fotózni, az pedig még nehezebb és ritkább, hogy valaki éppen egy meteor-becsapódást örökíthessen meg. Egy japán csillagásznak azonban sikerült, ráadásul kétszer is. Mindössze pár nap különbséggel örökített meg egy-egy meteort, amely eltalálja a Holdat, és új krátert hoz létre.

Daichi Fujii, a Hiratsuka Városi Múzeum csillagászati kurátora nem kezdő a Holdon zajló folyamatok nyomon követésében, legújabb munkája azonban kettő az egyben. Október 30-án, csütörtökön, helyi idő szerint 20:33-kor, miközben kamerája a Holdra volt irányítva, rövid villanást rögzített a holdunk árnyékos részén - számol be az IFLScience.

Majd alig két nappal később, november 1-én, szombaton, este 8:49-kor újabb meteort kapott lencsevégre, amint a Holdba csapódik.

A bolygónk felé közeledő meteorok többsége nem éri el a Földet, többnyire a légkörben elég. A nagyobbak darabokra törhetnek, és ezek a törmelékek a Földbe csapódhatnak, ám ahhoz, hogy ennek nyomán kráter keletkezzen, nagyon nagy szikladarabokra van szükség. A Holdnak azonban nincs légköre. A meteorok és tűzgolyók nem láthatók, mielőtt becsapódnak, másodpercenként 27 kilométeres sebességgel haladnak, és amint elérik a holdfelszínt, a becsapódásuk nyomán krátert képeznek – és ezt a jelenséget a Földről is meg lehet figyelni. Becslések szerint a Holdat körülbelül húsz aszteroida éri el, mialatt a Földet egy. Ezt élőben nem túl gyakran lehet látni, de előfordul, még holdfogyatkozás idején is.

Fujii szerint ez a két meteorit az északi vagy a déli Tauridák közé is tartozhatott – ez két jelenleg aktív meteorraj. A déli Tauridák, amelyeket Halloween tűzgolyóknak is neveznek, valóban november 2-án érik el csúcspontjukat, így ez minden bizonnyal lehetséges. De az is elképzelhető, hogy független üstökösdarabokról volt szó, ilzen volt az is, amelyik november 2-án, helyi idő szerint 20:41-kor égett el Portugália felett.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: