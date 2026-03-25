Hat hétre eltiltják a közösségi médiától brit kamaszok százait, hogy megnézzék, milyen hatással van rájuk

Több száz brit tinédzser vesz részt abban a kormány által kezdeményezett kísérletben, amely során hat hétre korlátozzák vagy teljesen letiltják náluk a legnépszerűbb közösségi alkalmazásokat – írja a Guardian. A pilot program célja, hogy tudományos alapokon nyugvó döntés születhessen a 16 éven aluliaknak szánt országos közösségimédia-tiltásról.

A szerdán bejelentett tesztüzem során háromszáz fiatal okostelefonján némítják el az olyan applikációkat, mint a TikTok, az Instagram vagy a Snapchat. A résztvevők egy részénél a teljes tiltást tesztelik, másoknál pedig éjszakai korlátozást vagy napi egyórás időkeretet vezetnek be, miközben egy kontrollcsoport változatlanul használhatja a platformokat. Liz Kendall technológiai miniszter szerint a való életben végzett tesztek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kormány a családok tényleges tapasztalataira alapozva hozhassa meg a következő lépéseket.

A kísérlettel párhuzamosan egy nagyszabású, négyezer diákot bevonó tudományos kutatás is indul a Cambridge-i Egyetem szakembereinek vezetésével. A kutatók itt azt vizsgálják, hogyan befolyásolja a közösségi média megvonása a fiatalok alvásminőségét, szorongási szintjét, testképét és az iskolai hiányzások számát. A projekt azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert világszerte egyre nagyobb a nyomás a döntéshozókon az ausztrál mintájú, szigorú életkori korlátozások bevezetésére.

A brit kormányra nehezedő társadalmi nyomás jelentős, hiszen több európai ország és az Európai Parlament is napirenden tartja a mentális egészség védelmében hozott szigorításokat. Ugyanakkor a pilot program bírálókat is kapott: John Nash konzervatív politikus és több érintett szülő szerint a tesztüzem csupán pótcselekvés és félmegoldás. Véleményük szerint a kormánynak a kísérletezés helyett azonnal felelősségre kellene vonnia a technológiai óriáscégeket a platformok káros és addiktív mechanizmusai miatt.

A gyermekvédelmi szervezetek szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan, és ha az állam nem kényszeríti rá a cégeket a biztonságosabb működésre, akkor a teljes tiltás is jobb megoldás a mostani állapotnál. A vita a parlamentben folytatódik, ahol a napokban dönthetnek arról, hogy a brit szabályozás kövesse-e a radikális nemzetközi példákat.

