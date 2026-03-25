Mérföldkő a fizikában: először sikerült antianyagot szállítani

A történelemben először sikerült a rendkívül kényes tulajdonságairól híres antianyagot szállítani járművön: a CERN kutatói egy teherautóban elhelyezett speciális tartályban vittek körbe antiprotonokat a genfi kutatóközpont területén.

A kísérlet során összesen 92 antiproton tett meg egy mintegy 8 kilométeres utat, miközben egy rendkívül kifinomult mágneses palack tartotta őket lebegésben. Erre azért volt szükség, mert az antianyag azonnal megsemmisül, ha hagyományos anyaggal érintkezik – ekkor tiszta energiává alakul.

De a projekt nem holmi öncélú bravúroskodás. A kutatók szeretnék az antianyagot olyan helyekre szállítani, ahol kevesebb a zavaró tényező, így sokkal pontosabb méréseket végezhetnek. A jelenlegi „antianyag-gyárban” ugyanis a mágneses zaj korlátozza a vizsgálatok pontosságát.

Forrás: CERN

A kísérlet mögött álló csapat szerint ez mérföldkő a fizikában. Stefan Ulmer, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem fizikusa és a projekt tagja a Nature-nek elmondta: „Az emberiség még soha nem csinált ilyet, történelmi esemény. Rengeteg pezsgőt vettünk, és meghívtuk a teljes antianyag-közösséget, hogy velünk ünnepeljenek.” A kutatók azt remélik, hogy a jövőben akár több száz kilométerre is eljuttathatják az antianyagot – például Németországba, ahol egy új laborban folytatnák a kísérleteket.

Az antianyag a világegyetem egyik legnagyobb rejtélye: elméletileg az ősrobbanáskor ugyanannyi keletkezett belőle, mint normál anyagból, mégis szinte teljesen eltűnt. A tudósok szerint az ilyen precíz mérések segíthetnek megérteni, miért létezik egyáltalán az anyagból álló univerzum.

A kihívás óriási, ugyanis az antianyag előállítása rendkívül lassú és drága folyamat, ráadásul a tárolása extrém körülményeket igényel, például közel abszolút nulla fokos hőmérsékletet és tökéletes vákuumot. Ezért már az is hatalmas áttörésnek számít, hogy sikerült biztonságosan fuvarozni, még ha csak néhány kilométeren keresztül is.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: