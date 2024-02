A CERN-ben egy új, még nagyobb hadronütköztetőt terveznek, amivel felfedhetik az univerzum titkait

A CERN-ben működő részecskegyorsító nagy testvérét 20 milliárd euróból építenék meg azzal a céllal, hogy olyan kérdésekre kapjanak választ a tudósok, mint hogy miért dominál az anyag az antianyag fölött.

photo_camera A tervezett Future Circular Collider (FCC) és a már meglévő Nagy Hadronütköztető (LHC) Genf mellett. Fotó: HANDOUT/AFP

A Guardian számolt be róla, hogy a Future Circular Collider (FCC) közel négyszer akkora kerületű lehet majd, mint a Nagy Hadronütköztető (LHC) és a részecskék ütköztetése akár 100 tetraelektronvoltnyi energiával is történhet majd. Összehasonlításképp, most 14 TeV a maximális energia, amit a gyorsítóban elérnek.

Pénteken a CERN bejelentette, hogy a következő években egy megtérülési tanulmányt készítenek, valamint elkezdik az új ütköztető engedélyeztetési folyamatát is, hogy a létesítmény 2040-re készen álljon a működésre. Addigra ugyanis az LHC-ben zajló kutatások kifutnak és ahhoz, hogy új eredményeket érjenek el, szükség lesz a nagyobb ütköztetőre.

Az FCC-t a tervek elfogadása után két fázisban építhetik meg. Az első fázisban az elektronok és a pozitronok ütköztetésére állna kész a rendszer, a második állomás pedig az lehet majd, a 2070-es években, amikor már protonokat ütköztetnek egymással. A felszabaduló sugárzás miatt pedig eleve kétszer olyan mélyen kell a földbe süllyeszteni az egész gyorsítót, mint az LHC-t.