A NASA felvételei szerint a Föld éjszakai látképe egyre világosabbá válik

A Föld éjszakai fényessége világszerte növekszik, ugyanakkor a mesterséges világítás eloszlása régiónként nagyon eltérően alakul – írja egy, a Nature tudományos folyóiratban megjelent friss tanulmány. A Connecticut Egyetem kutatói szerint a 2014 és 2022 közötti időszakban a napi éjszakai műholdas felvételek, és egy folyamatos változásérzékelő módszer alapján a globális fénytérkép eredményei megcáfolják azt az állítást, hogy a Föld fényességének változásai nagyrészt fokozatosak és egyirányúak. Bár a világítás változásainak eloszlása egyenlőtlen, a kutatás szerint a vizsgált időszakban a Föld éjszakai fényességének mértéke 16 százalékos nettó növekedést mutatott.

A Föld éjszakai látképe az emberi tevékenységek ingadozását is látványosan tükrözte: „a világosság növekedés a 2014-es globális alapérték 34 százalékának megfelelő sugárzási növekedést eredményezett, míg a sötétedés ezt 18 százalékkal ellensúlyozta” – írják a kutatók a tanulmányban. Ennek oka a gyors urbanizációs trendek kialakulása, ami például a szubszaharai Afrikában és Délkelet-Ázsiában eredményezett ugrásszerű fényesség növekedést, míg Európa az energiatakarékossági törekvések és a fényszennyezéshez fűződő aggodalmak miatt jelentősen csökkentette a fénykibocsátását. A legnagyobb teljes fényességgel rendelkező országok az Egyesült Államok, Kína, India, Kanada és Brazília voltak.

Ugyanakkor számos régióban hirtelen elsötétülést tapasztaltak a kutatók, amit a természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok és az ezekből következő áramellátási zavarok okoztak. A kutatók a felméréshez a NASA Black Marble éjszakai fényadat-készletének műholdas felvételeit használták fel: ezekből mintegy napi 1,6 millió képet és adatot elemeztek. A kutatók a Föld fényességi dinamikáinak számszerűsítéséhez a változások területét, a sugárzási változásokat, és a fényességváltozások intenzitását mérték fel. A világ országai a Föld fényszennyezésének és a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentésére egy 2007-ben Ausztráliából elindult akcióval hívják fel a figyelmet minden évben: a Föld óráján egy órára emberek tízmilliói kapcsolják le a villanyokat.