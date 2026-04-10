A Microsoft elkezdte kiszedni a Copilot gombokat a Windows 11 alkalmazásaiból

A Microsoft megkezdte a „fölöslegesnek” ítélt Copilot gombok eltávolítását a Windows 11 alkalmazásaiból – adja hírül a Verge. A Jegyzettömb legújabb, Windows Insider felhasználók számára elérhető verziójában a Copilot gombot egy „írási eszközök” (writing tools) menü váltotta fel. Emellett a Copilot gomb a Képmetszőben (Snipping Tool) sem jelenik meg többé, amikor a felhasználó kijelöl egy képernyőrészletet.

A változtatás része annak a törekvésnek, hogy „csökkentsék a fölösleges Copilot belépési pontokat, kezdve az olyan alkalmazásokkal, mint a Snipping Tool, a Photos, a Widgets és a Jegyzettömb”, amit a Microsoft a Windows 11 átfogó javítási projektjének részeként valósít meg. Bár a Copilot gombok eltűnnek, úgy tűnik, hogy a mögöttes AI funkciók továbbra is megmaradnak.

A Copilot gombot eltávolították a Jegyzettömbből, de a helyére került „writing tools" továbbra is AI-jal működő funkciókat használ, és lényegében ugyanazt az opciós menüt kínálja, mint korábban.

A Verge szerint egyelőre kérdés, hogy a Microsoft vajon lemond-e a Copilot gomb kötelező jelenlétéről a laptopok billentyűzetein, vagy megszünteti azokat és a további, szükségtelen Copilot gombokat is, amelyeket az elmúlt hónapokban a Windows 11 különböző részeibe épített be.

