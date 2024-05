A Microsoft bemutatta a mesterséges intelligenciára épülő Windowst, amely minden lépésedre emlékszik

Egy héttel azután, hogy az OpenAI bejelentette a képes-hangos-videós új ChatGPT-t, majd másnap a Google is ledobta az atombombát az új, mindenre kiterjedő AI-eszközeinek bemutatásával, most a Microsofton volt a sor, hogy valami egyedit mutasson a mesterséges intelligencia (AI) egyre kaotikusabb és szerteágazóbb területén.

A vállalat az éves fejlesztői konferenciája, a Microsoft Build idei hivatalos programja előtt egy nappal, hétfőn ismertette, hogyan kíván kitűnni a versenytársak közül: gyakorlatilag azzal, hogy személyi asszisztenst varázsol a számítógépeket használó emberek közel háromnegyedét kiszolgáló operációs rendszeréből, a Windowsból.

photo_camera A Microsoft Windowsért felelős alelnöke, Pavan Davuluri bemutatja a Recall funkciót a vállalat május 20-i redmondi eseményén Fotó: JASON REDMOND/AFP

Viszlát Bing, helló Copilot!

A Microsoft is nagy utat járt be az elmúlt bő egy évben. Tavaly februárban még a Bing márkanév alatt futott a cég nagy AI-projektje, és az internetes keresések területén próbálta megszorongatni az időtlen idők óta egyeduralkodó Google-t. Erre akkoriban még mutatkozott is némi esély, hiszen a ChatGPT-sokkra nagyon másképp reagált a két óriásvállalat: miközben a Microsoft építeni tudott a híres chatbot képességeire, hiszen több milliárd dollárt fektetett az azt fejlesztő OpenAI-ba, a Google eszeveszett kapkodásba kezdett, és gyorsan bemutatta Bard nevű projektjét, ami hibát hibára halmozott (azóta Gemini néven fut, és jóval ígéretesebb elődjénél).

Ennek megfelelően a Microsoft tavalyi nagy bejelentése egy internetes kereséssel felturbózott ChatGPT-ről szólt, ami azonban nem váltotta meg a világot: a keresők közötti globális piaci részesedését 7 százalék környékéről csak 11 százalékra tudta emelni egy év alatt, miközben a Google még mindig 80,7 százalékkal áll az élen – a maradékon a Yahoo!, az orosz Yandex, a DuckDuckGo és a kínai Baidu osztozik. Ez a statisztika ráadásul csak a számítógépről indított keresésekre vonatkozik, mobilon még láthatatlanabb a Bing térnyerése.

A Bing így megmaradt a kereső nevének, a már eddig is egyre több funkcióval, például beépített képgenerátorral feltuningolt AI-asszisztenst pedig Copilotra keresztelték át.

Viszlát Copilot, helló Copilot+!

Most pedig itt a Copilot+, ami azoknak a számítógépeknek, laptopoknak lesz a megkülönböztető jelölése, amiket az AI-funkciókkal turbózott Windowszal és a hozzá szükséges hardveres alappal együtt dobnak piacra. Satya Nadella, a cég vezérigazgatója a hétfői eseményen elmondta, hogy a Microsoft összes nagy laptopgyártó partnerénél (Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung) lehet majd kapni Copilot+ laptopokat, de ők maguk is kínálnak két vadiúj AI-készüléket: a Surface Laptop 7 és a táblagép-laptop hibrid, a Surface Pro 11 vételára is 1000 dollárnál kezdődik, és mindkettőt június 18-án kezdik értékesíteni, bár az előrendelés már él.

photo_camera A Microsoft Surface-termékekért felelős alelnöke, Brett Ostrum az új Surface Laptoppal és Surface Próval Fotó: JASON REDMOND/AFP

Az AI-funkciókat a laptopokba beépített neurális processzor teszi lehetővé, de 256 gigabájtnyi SSD tárhely és 16 gigabájt RAM is kell még ahhoz, hogy gond nélkül fussanak ezek az új eszközök. A Qualcomm ARM-architektúrára épülő AI-chipjei (Snapdragon X Elite és Plus) a bejelentés szerint 15 órányi netes böngészéshez elegendő akkumulátor-üzemidővel rendelkeznek.

Yusuf Mehdi, a Windowsért felelős Microsoft-vezető az Apple legfejlettebb M3-as processzorával ellátott MacBook Airrel hasonlította össze az új laptopokat, és ezek szerint a Surface-gépek annál

60 százalékkal energiatakarékosabbak,

58 százalékkal gyorsabbak

és 20 százalékkal tovább működnek egy teljes feltöltéssel.

Az agyad a Windowsra költözik

A hétfői Microsoft-rendezvény talán legfontosabb bejelentése a cégen belül korábban csak AI Explorerként emlegetett, de valószínűleg a felhasználók fülében még a Bingnél is rosszabbul csengő Internet Explorer máig kísértő szelleme miatt névváltoztatáson átesett Recall funkció megjelenése. Ez a Windows 11-be beépített eszköz gyakorlatilag minden felhasználói tevékenységet megjegyez, és így lehetőséget ad arra, hogy később könnyen vissza lehessen keresni bármit, amit a gépen végeztünk.

A fotografikus memóriával rendelkező Recall funkción keresztül nemcsak arra lehet rákérdezni az AI-asszisztensnél, hogy melyik mappába helyeztük át egy hónapja a családi fotókat, vagy hogy milyen weboldalon láttuk két héttel ezelőtt azt a képet arról az autóról, aminek most a márkája és a színe sem jut eszünkbe, pedig milyen jól nézett ki, hanem akár azt is meg lehet tudni tőle, hogy melyik videóbeszélgetésben esett szó egy étteremről, és ki mit mondott róla. Utóbbit a Live Captions funkció teszi lehetővé, ami a lejátszott videókról vagy élő online beszélgetésekről kereshető leiratot készít.

A Microsoft csak egyben töltötte fel a rendezvényről készült felvételt, a Recall bemutatása körülbelül a 17. percnél kezdődik:

link Forrás

A Recall futtatásához legalább 256 gigabájt tárhelyre van szükség, amiből 50 gigabájtnak szabadon kell maradnia, és a Microsoft szerint alapból 25 gigabájtot foglal majd az eszköz, ami 3 hónapnyi visszakereshetőséget tesz lehetővé. Azt, hogy mennyi helyet foglaljon a Recall, és ezáltal milyen messze lehessen vele visszakeresni a múltba, a Windows-beállítások között lehet dinamikusan állítani. Az adatvédelem, mint azt Nadelláék természetesen kiemelték, nagyon fontos a Microsoftnak, így azt is részletesen be lehet állítani, hogy milyen tartalmakat indexelhet a Recall.

A május 23-ig tartó Microsoft Builden a fentieken túl több kisebb (netán nagyobb) fejlesztésről is részletesen szó esik, így például a videókat (legyen az Teams-hívás vagy Media Playerben nézett film) 44 nyelvre automatikusan lefordító és feliratozó Live Translations és a Paintbe AI-funkciókat varázsoló Cocreator is jobban bemutatkozhat. Utóbbiról elöljáróban annyi is elég, hogy teljesen új alapra helyezi a képgenerálást: a beírt szöveges prompt és a rajzolt kép alapján minden eddiginél személyre szabottabb képek készülhetnek.

photo_camera Microsoft Paint Cocreator funkcióval Fotó: JASON REDMOND/AFP

Most már csak az Apple fejlesztői konferenciája van hátra, és a június 10-én kezdődő WWDC24-en várhatóan szintén a mesterséges intelligencia lesz a középpontban – de a Microsoft Surface-termékek bemutatása után MacBook-fronton is érdemes figyelni az Apple bejelentéseire.