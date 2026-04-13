A képzelet a látó idegsejtek terméke

Miután nemrégiben megtalálták azokat az agyi régiókat, ahol a valóság és a képzelet szétválasztása zajlik, az ausztrál Connect Sci tudományos portál ismertetője szerint az amerikai Cedars-Sinai Orvostudományi Egyetem kutatóinak sikerült feltérképezniük a képzelet idegrendszeri mechanizmusát is. A Science folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint „egy korábban látott tárgy mentális képét úgy hozzuk létre, hogy újraaktiváljuk azokat az agysejteket, amelyeket eredetileg a látásához használtunk”.

Ismert, hogy a mentális képalkotás képessége teszi lehetővé, hogy emlékezzünk a múltbéli eseményekre, és azt is, hogy újakat képzeljünk el. Ez a neurológiai tulajdonság minden kreatív tevékenység alapja, lehetővé teszi a tervezést és a tájékozódást, cselekvéseink eredményeit pedig még azelőtt elképzelhetővé teszi, mielőtt azok megvalósulnának.

A kutatók 16 olyan epilepsziás páciens neurális aktivitását vizsgálták, akiknek agyába diagnosztika céllal korábban elektródákat ültettek. Az első fázisban a résztvevők emberi arcokról és különféle tárgyakról készített képsorozatokat néztek, a második körben ezeket próbálták felidézni. A kutatók eközben az agy vizuális ingerfeldolgozásért felelős ventrális temporális kérgében található neuronok aktivitását figyelték. Kiderült, hogy a képzeletbeli képalkotás során ezeknek az idegsejteknek egy jól meghatározható csoportja ugyanazt a neurális kódnak is nevezett aktivitási mintázatot produkálta, mint amit a kutatók a képek nézése alatt detektáltak.

A kutatók szerint eredményeik alátámasztják azt a korábbi feltevést, amely szerint a képzelet és a látás közös idegi kóddal rendelkezik, mindez minden korábbinál közelebb visz a mentális képalkotás és a valóságmegkülönböztetés zavarai által jellemzett pszichiátriai rendellenességek megértésében.