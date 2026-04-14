Hogyan lehet csökkenteni a gyűlölködést a társadalomban?

„Egy vezető személy számára mindenképpen kifizetődő, ha az emberek fenyegetve érzik magukat” – mondta a hatalom természetéről Kende Anna szociálpszichológus, amikor a Qubit AMA új részében arra a kérdésre válaszolt, hogy miként lehet csökkenteni a társadalomban kialakult gyűlölködést és szorongást. Videósorozatunkban, amelyben olvasóink kérdéseire válaszolnak különböző tudományterületek jeles képviselői, ezúttal az ELTE PPK Pszichológiai Intézet igazgatója, az MTA doktora volt a vendégünk.

Kende elsősorban a társadalmi csoportok közötti konfliktusok, előítéletek és a csoportok közötti szolidaritás témáját kutatja „pszichológiai szempontból, mindig az adott társadalmi és politikai helyzet sajátosságait is figyelembe véve”. A beküldött kérdések az aktuálpolitikai áthallásoktól sem voltak mentesek – főként tekintve, hogy az epizódot márciusban rögzítettük. Így a kutató arra is válaszolt, hogy miként jöhet rá egy társadalom, hogy a politika átverte, és hogyan lehet ezt feldolgozni, megoldani.

Emellett szó esett arról is, hogy

az emberek mi alapján választanak maguknak vezetőket;

a józan ész vagy a csordaszellem az erősebb;

milyen szerepe van a mindenkori politikai és gazdasági helyzetnek ahhoz, hogy egy társadalom tagjai mennyire hajlandók együttműködni;

létezik-e Stockholm-szindróma társadalmi léptékben;

vagy hogy mitől függ az emberi empátia.

A Qubit AMA korábbi részeiben Szabó Norton csillagász, Oross Krisztián régész, Keszthelyi Gabriella matematikus, legutóbb pedig Kun Ádám evolúcióbiológus válaszolt olvasóink kérdéseire.