A felmelegedéssel együtt növekszik a gyermekéhezés kockázata is

A felmelegedés újabb kockázatára mutat rá egy februárban megjelent kutatás, amelynek az eredményeit tegnap szemlézte a ScienceNews: minél melegebb van, annál jobban növekszik az alultápláltság és a krónikus alultápláltság kockázata. A 6 millió gyermek adatait feldolgozó kutatás szerint az előbbi kockázata minden, 26 fok feletti plusz Celsius-fok az előbbi kockázatát 10, az utóbbiét 8 százalékkal növeli meg.

Priscila Ribas és kollégái 2007 és 2018 között 1 és 5 év közötti gyermekek adatait, többek között a magasságukat és testsúlyukat vizsgálták, az adatokat ezután összevetették az ország hőtérképével. Ribas szerint a vizsgált gyerekek eleve hátrányból indultak: az adataikat is azért rögzítették, mert a családok szociális támogatásokban részesültek. Ezen a csoporton belül is voltak olyanok, akik még az elesetteknél is elesettebbek voltak: a legsúlyosabb helyzetben az ország északi, szegényebb régióinak lakói voltak.

A legelesettebbek vannak a legnagyobb bajban

Még ennél is rosszabb helyzetben voltak a brazíliai őslakosok: az ő körükben 4-ből 1 gyerek visszamaradt a fejlődésben. Nagy valószínűséggel éppen őket érinti majd a legsúlyosabban a további várható felmelegedés – a jó hír viszont az, hogy Aline de Carvalho, a São Paulói Egyetem dietetikusa szerint ez azt is jelenti, hogy a kutatásból kirajzolódó trendek alapján a kormány plusz segélyekkel is készülhet ott, ahol a hőhullámok ebből a szempontból is kockázatot jelenthetnek.

A gyermekéhezés és a felmelegedés közötti kapcsolat persze nem túl meglepő: aszályban a mezőgazdaság is nehezebb helyzetbe kerül, az élelmiszerárak növekednek, emiatt pedig pont a legrosszabb helyzetben lévők nem tudnak élelmet vásárolni. A javarészt mezőgazdaságból élőknél ehhez nem is szükséges, hogy emelkedjenek az árak: aszály idején a háztáji sem terem meg.

A kutatás persze nem az első, ami az egészségügy és a klímaváltozás kapcsolatára hívja fel a figyelmet: a WHO évek óta kongatja a vészharangot, de tanulmányok sora figyelmeztet arra, hogy a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatok a felmelegedés mellett nem fenntarthatóak, egyes vidékek pedig a meleg és az aszály miatt a jövőben már nem is lesznek alkalmasak a mezőgazdasági művelésre.