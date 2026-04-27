Először kelt át a forgalmas út fölé épített lombkoronahídon a súlyosan veszélyeztetett orangután

Először sikerült megörökíteni, ahogy a súlyosan veszélyeztetett szumátrai orangután egy egyede átkel az út fölé épített lombkoronahídon Indonéziában, ami új reményt ad a faj túlélésére az élőhelyek feldarabolódása közepette. A hidat 2024-ben építették Észak-Szumátra Pakpak Bharat körzetében, a forgalmas Lagan–Pagindar út fölött, amely korábban áthatolhatatlan akadályt jelentett az állatoknak.

A Sumatran Orangutan Society (SOS) és helyi partnere, a TaHuKah két éven át figyelte kameracsapdákkal a hidat, mire végre sikerült rögzíteni az eseményt. A felvételen egy fiatal hím orangután látható, amint óvatosan rálép a hídra, majd félúton megáll, lenéz az alatta haladó forgalomra, végül továbbhalad az erdő másik oldalára.

Az út mintegy 350 orangutánt két elszigetelt csoportra szakított, ami komoly veszélyt jelentett a beltenyészet és a genetikai sokféleség csökkenése miatt. Az orangutánok a világ legnagyobb fán élő emlősei: életük több mint 90 százalékát a lombkoronában töltik.

Bár más állatok, például makákók, gibbonok és mókusok már korábban használni kezdték a hidat, ez az első alkalom, hogy orangutánt is megfigyeltek rajta átkelni. Mivel a vadonban mindössze körülbelül 14 ezer szumátrai orangután él, a természetvédők szerint ez a siker azt mutatja, hogy az infrastruktúra-fejlesztés és a természetvédelem összeegyeztethető – Franc Bernhard Tumanggor helyi vezető szerint az eset élő bizonyíték arra, hogy a fejlődésnek nem kell a természet pusztulásával együtt járnia.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: