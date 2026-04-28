Pompás AI-rekonstrukció készült az egyik első pompeji áldozatról

A Pompeji Régészeti Park igazgatójává 2021-ben kinevezett Gabriel Zuchtriegel vezetésével az ókori város falain kívül, a Porta Stabia nekropolisz közelében zajló ásatások során két éve előkerült férfi meglepően éppen maradt maradványai alapján készült el az a mesterséges intelligencia (AI) által generált, tudományosan hiteles grafikai rekonstrukció, amelyet április 27-én hétfőn publikáltak az intézmény honlapján.

A Porta Stabia nekropolisz közelében zajló ásatások során előkerült férfi meglepően éppen maradt maradványai a Pompeji Régészeti Parkban Fotó: pompeiisites.org

A Padovai Egyetemmel közös digitális rekonstrukció a feltárás során megállapított, tudományosan igazolt tények alapján készült. A maradványok sérülései, a csontok helyzete és környezete egyértelműsíti, hogy a férfi a Vezúv időszámítás szerinti 79-ben történt kitörésének első hulláma elől menekülve vesztette életét a város falain kívül. A mellette talált cseréptál pedig arra utal, hogy azt tartotta a feje fölé, miközben megpróbált futva elmenekülni a városból.

A 2026. április 27-én a Pompeji Régészeti Park honlapján publikált AI-rekonstrukció Fotó: pompeiisites.org

Minden jel arra mutat, hogy az AI-rekonstrukción ábrázolt férfi még az áldozatokat agyát és belső szerveit is üvegesre pirító piroklaszt ár érkezése előtt meghalt.