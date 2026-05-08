Feltérképezték a kávé hangulatjavító hatásáért felelős biokémiai mechanizmust
Az emberiség kávéfogyasztó részéhez tartozók feltehetően tisztában vannak azzal, hogy az élénkítés csak egy kedvenc italuk számos pozitív élettani hatása közül. Korábbi kutatások bizonyították, hogy a kémiai eljárással, illetve ma már nemesítéssel koffeinmentesített változatok ugyanolyan mértékben befolyásolhatják a hangulatot és javíthatják a kognitív teljesítményt, mint az eredeti feketék. A miértre azonban mindeddig nem született meg a kísérletileg igazolt tudományos válasz.
Az írországi University College Cork és az olaszországi Parmai Egyetem közös kutatócsoportjának úgy tűnik sikerült feltérképezni azt az élettani folyamatot, amely derűs irányba befolyásolja a kávéfogyasztó kedélyállapotát, függetlenül attól, hogy az arab (Coffea arabica) vagy a robuszta (Coffea canephora) cserjefaj terméséből főzött feketét kortyolja. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint a hatást a kávébabokban található polifenolok és az emberi emésztőrendszer mikrobiomja között létrejövő biokémiai kölcsönhatás magyarázza.
A kutatók fele részben rendszeresen kávézó, fele részben pedig ettől a szenvedélytől mentes önkéntesek bevonásával azt vizsgálták, hogy a kávé összetevői miféle fiziológiai folyamatokban tölthetnek be bármiféle szerepet. A kísérlet első fázisában a rendszeres fogyasztókat 14 napos böjtre fogták, hogy a következő 21 napban megvizsgálhassák mi történik szervezetükben a véletlenszerűen koffeines, illetve koffeinmentes ital hatására.
A kutatók vér-, nyál-, vizelet- és székletminták elemzése mellett tesztekkel követték a résztvevők hangulati és kognitív állapotának változásait, rögzítették alanyaik általános stressz-szintjét, mérték alvásminőségüket és dokumentálták viselkedését.
Kiderült, hogy a nem kávéfogyasztókhoz képest a koffeintartalmú kávé fogyasztása alacsonyabb szorongással és javuló figyelemmel járt együtt, míg a koffeinmentes kávé a memóriateszteken elért jobb eredményekkel és a jobb alvásminőséggel. Mindkét kávéfajta alacsonyabb stressz- és depressziószinttel járt együtt. De a legváratlanabb az volt, hogy a megvonási időszak utáni első kávék milyen rapid változásokat indukáltak az alanyok bél-mikrobiomjába, méghozzá az egészséges egyensúly irányában, ráadásul a valódi és a koffeiimentes ital is ugyanolyan mértékben és sebességgel emelte a jótékony bélbaktériumok arányát. Nem mellesleg kiderült az is, hogy a kognitív teljesítmény emeléséért nem a koffein, hanem a polifenolok a felelősek.
A kutatók szerint a kávéfogyasztás mikrobiom-összetételre gyakorolt hatását kimutató eredményeik tovább erősítik azt a teóriát, amely szerint az emésztőrendszer mikroorganizmus-ökoszisztémája alapvetően meghatározza az emberi alkalmazkodóképesség határait.
Pár éve egyébként az is kiderült, hogy már a kávéivás gondolata is serkentőleg hat az élénkebb képzeletű alanyokra.