59 ezer évvel ezelőtti műtét nyomait hordozhatja egy neandervölgyi fog

Egy 59 ezer éves neandervölgyi fogon szándékos fogfúrás nyomait azonosították kutatók – írta meg szerdán a New Scientist. A felfedezés 45 ezer évvel előbbre tolhatja a legkorábbi ismert fogműtét idejét.

Amikor az orosz kutatók először rábukkantak a délnyugat-szibériai Altaj-hegység egyik barlangjában a fogra, azt hitték, hogy tulajdonosának halála előtt, vagy közvetlenül azután tört el. De ahogy tovább vizsgálták az alsó második nagyőrlőfogat, egyre több kérdés merült fel arról, hogy miként deformálódhatott.

A beavatkozás nyomait hordozó nagyőrlőfog Fotó: Hexian Culture, Tourism and Sports Bureau, Ma’anshan

Kszenyija Kolobova, az Orosz Tudományos Akadémia régésze és kollégái mikroszkópos vizsgálatokkal arra jutottak, hogy a nagyőrlő fogszuvasodás következtében károsodhatott, és rajta kőeszközzel végzett fúrási nyomok látszanak. A nyomok alapján a beavatkozást azokban tapasztalt egyén végezhette.

A vélhetően kínzó fájdalommal járó őskori fogműtét, amit a PLOS One folyóiratban közölt tanulmányuk szerint három szakaszban végezhettek el. A beavatkozás következtében bekövetkező idegelhalás idővel enyhíthette az érintett panaszait, aki utána még évekig használhatta a fogát rágásra.

„Felfedezésünk közvetlenül megkérdőjelezi a neandervölgyiek kognitív képességeivel szembeni előítéleteket, mivel azt mutatja, hogy képesek voltak ok-okozati összefüggésekben gondolkodni betegségekről” – mondta Kolobova, aki bízik a mikroszkópos vizsgálataik eredményében.

Stefano Benazzi, a Bolognai Egyetem antropológusát meggyőzték az eredmények, amik szerinte arra utalnak, hogy a neandervölgyiek kognitív képességei és viselkedése jóval fejlettebb volt annál, mint ahogy azt sokáig feltételezték. A mostani kutatást megelőzően a legkorábbi fogászati beavatkozás bizonyítékai 14 ezer évvel ezelőttről, a mai Olaszország területén élt modern emberektől származtak.