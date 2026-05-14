Napi hat-nyolc óra alvás az ideális, ha lassabban akarunk öregedni

Napi hat-nyolc óra alvás a korai halálozás és betegségek kialakulásának alacsonyabb kockázatával függ össze – derítette ki egy félmillió felnőtt alvásidejét és biológiai öregedését vizsgáló kutatás, amiről a Nature hírportálja számolt be.

Hat óránál kevesebb és nyolc óránál több alvás felgyorsult öregedéssel mutatott összefüggést. Ezeket közel kéttucat öregedési órával vizsgálták, amik molekuláris jelek alapján próbálják mérni az öregedés testünkre gyakorolt hatását.

A kutatást vezető Ven Csün-hao, a Columbia Egyetem idegtudományi szakembere – aki maga is könnyen felébred éjszakánként – azt szerette volna megtudni, hogy miként hat az alvási időtartam a test egyes szerveire és szervrendszereire. Ezért a UK Biobank adatbázisához fordultak, ami több mint 500 000 ember hosszú távú egészségi és életmód adatait tartalmazza, köztük kérdőívekkel felvett alvási adatokat is.

A Nature folyóiratban szerdán közölt kutatási eredmények nem azt jelentik, hogy mindenkinek hat-nyolc óra alvás az optimális, vagy hogy az ideális alvásidő elérése közvetlenül javítja az egészségünket és lassítja öregedésünket. De a kutatás megerősít egy optimista hipotézist, miszerint az alvásidő javítása kézzelfogható lehetőséget kínálhat az öregedéssel járó betegségek kockázatának csökkentésére, mondta Abigail Dove, a stockholmi Karolinska Intézet neuroepidemiológusa, aki nem vett részt a kutatásban.

„Az alvás testünk minden szervét érinti” – mondta Dove, és bizonyos mértékig tudunk rajta alakítani. Erre utal az is, hogy a tanulmány szerzői a rendellenes alvási mintázatok hátterében meglepően kevés genetikai tényezőt találtak. „Az alvást inkább a környezeti tényezők alakítják” – mondta Csün-hao.