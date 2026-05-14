Várospusztító kisbolygó száguld el hétfőn a Föld mellett

Egy város elpusztítására is képes lenne az a kisbolygó, ami hétfőn száguld majd el a Föld mellett. A 2026 JH2 magyar idő szerint május 18-án, 23:23-kor 91 ezer kilométerre halad majd el bolygónktól, ami mindössze negyede a Föld és a Hold közötti távolságnak.

„Csillagászati értelemben ennél közelebb már alig tudsz kerülni becsapódás nélkül” – mondta a New Scientist-nek Mark Norris, a brit Lancashire Egyetem asztrofizikusa. A következő egy évben az ismert kisbolygók közül öt halad majd el a Hold pályáján belül és csak egy jut közelebb hozzánk, mint hétfőn a 2026 JH2.

A 2026 JH2-t május 10-én fedezték fel csillagászok az arizóniai Mount Lemmon Felméréssel, majd a következő néhány napban tovább pontosították pályáját. A kisbolygó becslések szerint 16-35 méter átmérőjű, ami Norris szerint elég nagy ahhoz, hogy könnyedén romba dönthessen egy várost.

Richard Moisl, az Európai Űrügynökség (ESA) Bolygóvédelmi Hivatalának vezetője a 2026 JH2-t a cseljabinszki meteorhoz hasonlította. A 2013 februári eseményt, ami több ezer épületet rongált meg és 1500 embernek okozott sérüléseket, egy 18 méteres kisbolygó nagy magasságban történő felrobbanása okozta, ami a hiroshimai atomtámadás energiájának 30-szorosát bocsátotta ki.

Az elmúlt évtizedekben a csillagászok felderítették a legtöbb, 1 kilométeresnél nagyobb földközeli objektumot. A 2026 JH2-hez hasonló méretű, lokális pusztítást okozni képes kisbolygók észlelése azonban nagy kihívást jelent. Ilyen égitestek felfedezésében segít majd az amerikai űrügynökség NEO Surveyor infravörös űrteleszkópja, amit legkorábban 2027 szeptemberében indíthatnak útjára.