Pünkösdhétfőn „élesedik” Leó pápa mesterséges intelligenciáról szóló első enciklikája

XIV. Leó május 25-én hirdeti ki első püspökökhöz intézett körlevelét, az az enciklikáját, amely az emberi méltóság mesterséges intelligencia (AI) korában történő megőrzéséről szól – írja az AP hivatalos vatikáni forrásokra hivatkozva.

A Magnifica Humanitas (Csodálatos emberiség) című teológiai sorvezetőt a regnáló egyházfő május 15-én írta alá, napra pontosan 135 évvel a XIII. Leó Rerum Novarum (Új dolgokról) címen kiadott, az ipari forradalom munkavállalóinak jogaival, a kapitalizmus korlátaival, az állam és a munkaadók munkavállalókkal szembeni kötelezettségeivel foglalkozó enciklikája után.

Hírügynökségi források szerint a dokumentum az AI mellett a világot megrázó háborúkról is iránymutatással szolgál. Ismert, hogy az amerikai születésű Leó pápa korábban többször bírálta Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét és az által indított iráni háborút, ami miatt többször is nyílt szópárbajba keveredtek egymással.

Az enciklika pünkösdhétfőre időzített kihirdetésekor a tervek szerint jelen lesz Christopher Olah, az AI-fejlesztésben élenjáró Anthropic társalapítója. Ismert, hogy a biztonságos és felelős AI-fejlesztés iránti elkötelezett cég beperelte az amerikai védelmi minisztériumot, amiért az „ellátási láncbeli kockázatnak” minősítette őket. A Pentagon azután bélyegezte meg a Claude nevű chatbot fejlesztőjét, hogy az Anthropic megtagadta technológiájának használatát tömeges megfigyelési célokra és autonóm fegyverrendszerek működtetésére.