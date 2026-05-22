Jogvédők fordultak a Meta ellen, amiért queer Instagram profilokat törölt

Holland queer szervezetek és digitális jogvédő aktivisták lépéseket tesznek a Meta ellen, amiért tömegesen törölte LMBTQ helyszínek, alkotók, kiadványok, kulturális közösségek Instagram profiljait. Szerintük a törlések sérthetik az európai diszkriminációellenes törvényeket, az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló törvényét (DSA), valamint az alapvető személyiségi jogi szabályokat, írja cikkében az ausztrál Qnews.

„Ez az ügy a digitális diszkriminációról és a közösségek kizárásáról szól azokból a nyilvános terekből, amelyek társadalmi, kulturális és politikai életünket formálják” – mondta Martha Dimitratou, a Repro Uncensored nevű szervezettől. „Amikor a platformok mindenféle magyarázat vagy érdemi jogorvoslat nélkül képesek eltüntetni teljes közösségeket, az digitális kirekesztéshez vezet, amely aláássa az állampolgári részvételt és gyengíti a demokráciáinkat.”

A QNews szerint ezek az esetek hasonlatosak ahhoz, ahogyan Ausztráliában zárt ki platformjairól a Meta LMBTQ előadókat, a éjszakai élethez kapcsolódó közösségeket, előadókat, szexmunkásokat. A médiavisszhang hatására több ausztrál profilhoz hasonlóan végül számos holland fiókot is helyreállított a techcég. Az érintett szervezetek szerint azonban a bizonytalanság továbbra is fennáll.

A Guardian még tavaly év végén számolt be arról, hogy a Meta több tucat olyan Facebook-, Instagram- és WhatsApp profilt törölt vagy korlátozott, amelyek abortuszhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatókhoz, queer csoportokhoz és reproduktív egészséggel foglalkozó szervezetekhez tartoztak. Aktivisták szerint ez volt az elmúlt évek egyik legnagyobb cenzúrahulláma a vállalat platformjain, és a Meta ezzel globális szintre emelte a Trump-korszak nőkkel és LMBTQ közösségekkel kapcsolatos megközelítését.

