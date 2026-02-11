Az EU betiltaná az átnevelő terápiákat, a kormánysajtó máris genderőrületről beszél

A konverziós gyakorlatok olyan ideológiai alapú, áltudományos módszereket takarnak, amelyek az LMBTIQ+ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális, queer és más szexuális vagy nemi kisebbségekhez tartozó) emberek szexuális orientációját, nemi identitását vagy nemi és szexuális önkifejezését próbálja megváltoztatni vagy elnyomni. Az Európa Tanács január végi határozatában ezeknek a teljes körű tiltására szólította fel a tagállamokat, mivel a szemlélet, bár évtizedek óta vitatott, még ma is jelen van Európában.

A konverziós gyakorlatok először angolszász országokban terjedtek el a 20. század második felében. Az 1970-es években Ausztráliában „ex-meleg mozgalomként” jelentek meg, majd az 1980-as években Joseph Nicolosi amerikai pszichológus emelte be azokat az akadémiai diskurzusba. Nicolosi 1992-ben megalapította a homoszexualitás kutatását és gyógyítását célzó szövetséget (NARTH), amelynek alapfeltevése szerint az azonos neműekhez való vonzódás vagy a transznemű identitás „természetellenes”, és imával, személyes erőfeszítéssel, cölibátussal vagy heteroszexuális házasság útján megváltoztatható.

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/NurPhoto via AFP

Mindezek társadalmi támogatottsága az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, és az LMBTIQ+ mozgalmak hatására sok országban nőtt az elfogadás. A konverziós módszerek azonban nem tűntek el teljesen, ezért uniós szinten is napirendre kerültek. Az Európai Bizottság 2024 októberében meghirdette az uniós LMBTIQ+ stratégiát, amely a 2026–2030 közötti időszakra határozza meg a diszkrimináció visszaszorítását célzó intézkedéseket.

Ehhez kapcsolódik az európai polgári kezdeményezés (ECI) kampánya is, amely kifejezetten a konverziós gyakorlatok uniós szintű betiltását szorgalmazza. A felhívást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2025. novemberi vitáján mutatták be, majd benyújtották az Európai Bizottsághoz. A kezdeményezés jelentőségét mutatja, hogy a 27 tagállam közül eddig csupán nyolcban tiltották be hivatalosan ezeket a gyakorlatokat: Belgiumban, Cipruson, Franciaországban, Görögországban, Máltán, Németországban, Portugáliában és Spanyolországban. Pedig az Európai Bizottság oldalán közzétett adatok szerint 2023-ban például a transznemű férfiak és transznemű nők közel fele szembesült már valamilyen „átnevelő” gyakorlattal élete során.

Grafika: Qubit

„Genderőrület” vs. jogvédelem

Az emberi jogokkal foglalkozó Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) legutóbbi határozatában minden átnevelő vagy reparatív terápia betiltására szólította fel a tagállamokat. A dokumentum szerint ezek a gyakorlatok nemcsak tudományosan megalapozatlanok, és ezáltal nem is működnek, hanem súlyos pszichés károkat okozhatnak az érintetteknek. A határozat hangsúlyozza: a szexuális orientáció vagy a nemi identitás megváltoztatására irányuló kísérletek sértik az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített magánélethez való jogot, és erősítik az LMBTIQ+ emberekkel szembeni társadalmi stigmatizációt is.

A Magyar Nemzet – mit sem törődve az LMBTIQ+ emberekkel szembeni gyűlöletbeszéd csökkentésére irányuló törekvéssel – egész egyszerűen „genderőrületként” számolt be az Európa Tanács határozatáról. A cikk szerint a konverziós gyakorlatok „fogalmát úgy bővítenék, hogy már a nemi identitás megkérdőjelezése is tiltható legyen, akár büntetőjogi eszközökkel”. A Magyar Nemzet – az Origóval és más kormányközeli lapokkal összhangban – úgy értelmezi az EU-s kezdeményezést és a tanácsi határozatot, mintha az a szülők vagy az egészségügyi szakemberek véleményét írná felül, és célja a „genderdogmákkal” kapcsolatos ellenvélemények elhallgattatása lenne.

Holott a Magyar Nemzet állításaival ellentétben a PACE mindössze arra szólította fel az uniós tagállamokat, hogy vezessenek be egyértelmű jogi tilalmakat az egészségügyben, oktatásban, illetve a vallási, kereskedelmi és online térben megjelenő, az LMBTIQ+ embereket érintő visszaélésekkel szemben. A kezdeményezés olyan, nemzeti szintű intézkedéseket vár el a tagállamoktól, amik panasztételi lehetőséget nyújtanak a konverziós gyakorlatok áldozatainak, miközben a pedagógusok, vallási szereplők, illetve a hatóságok képzését is szorgalmazza. Mindenesetre az EGSZB vitáján az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének képviseletében Miltos Pavlou arra hívta fel a figyelmet, hogy a konverziós gyakorlatok gyakran családi környezetben zajlanak, ami megnehezíti a feltárásukat.

„Ugyan, kit érdekelnek ők?”

Magyarországon a kormánypárti média korábban sem riadt vissza az LGBTIQ+ emberekkel szembeni hergeléstől. 2019-ben a köztévé kulturális csatornáján, az M5-ön – az azóta megafonos karriert épített Trombitás Kristóf, a később coming outolt és a katolikus egyházból kilépett Hodász András és az egykori Heti Válasz egykori újságírója, Szőnyi Szilárd – azzal a felütéssel kezdtek beszélgetni a témáról, hogy: „Állapot? Betegség? Torzulás? Vagy csak a sokat emlegetett másság? Nem, kérem, ne legyintsenek, és ne forduljanak el indulatosan azzal a gondolattal, hogy: »Ugyan, kit érdekelnek ők?«”

Trombitás Kristóf Forrás: M5

A társadalmi attitűdök sem egységesek: a magyar társadalom bizonyos szeletei kifejezetten vevők ezekre a szélsőséges, heteronormatív és reparatív terápiákat népszerűsítő nézetekre és üzenetekre. A Medián 2019-es, a Magyar LMBT Szövetség megbízásából készült reprezentatív kutatása szerint a magyarok 50 százaléka fogadná el leszbikus, meleg vagy biszexuális gyermekét. A válaszadók 3 százaléka ilyen esetben teljesen megszakítaná a kapcsolatot gyermekével, több mint 20 százalék megpróbálná „lebeszélni” őt, további 16 (transznemű gyermek esetén 19) százalék pedig orvoshoz vagy pszichológushoz fordulna vele.

Ezeket a tendenciákat látva nem csoda, hogy az LMBTIQ+ emberek jogainak érvényesítéséért nemrég az Európai Unió Bírósága (EUB) is lépéseket tett, amikor ítéletet hozott egy lengyel pár ügyében. A pár Lengyelországban nem házasodhatott össze az ottani törvények miatt, ezért a két férfi Németországban kötött házasságot, majd az EUB kimondta, hogy az EU-s országok kötelesek teljes mértékben elismerni egy másik tagállamban jogszerűen létrejött családi jogállást.

Az azonban egyelőre nem világos, mikor születhet egységes uniós szabályozás a konverziós gyakorlatok ügyében. Az ECI kezdeményezői első lépésben az egyenlőségért felelős biztossal tárgyalnak majd, ezt egy európai parlamenti meghallgatás követi, végül a Bizottság május 18-ig – a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni nemzetközi világnaphoz kapcsolódva – ismerteti hivatalos válaszát.

