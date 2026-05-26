A csapadékosabb napok után ismét nő az aszály területi kiterjedése

„Az egy hete még sokfelé telített felszín közeli talajréteg rendkívül sokat száradt a múlt hét során. A párolgást a gyakran szeles, egyre melegebb időjárás is fokozta. Az északkeleti országrészben a teljes felső egy méteres réteg kritikusan száraz állapotban van, de a délnyugati országrész és a nagyobb felhőszakadások által érintett foltok kivételével máshol is nagyon száraz a 30 centiméternél mélyebb talajréteg” – olvasható a HungaroMet legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.

Bár az előrejelzések szerint az utolsó májusi hét közepén az átmeneti hidegfront az északkeleti és a délnyugati, nyugati országrészekben helyenként záporokat, zivatarokat hozhat nagyrészt száraz, kora nyári időre van kilátás. Összességében pedig nem várható nagy területre kiterjedő, számottevő csapadék, így a talaj további száradása, az aszály területi kiterjedésének növekedése várható.

Korábban megírtuk, hogy minden jel szerint beléptünk a szárazságok új korába, amikor nem egy-egy vízhiányos évszakot kell önmagában elemezni, mivel több éves aszályhalmozódással állunk szemben

