Egy új, rák elleni injekció akár teljesen is képes eltüntetni a daganatot

Az amivantamab nevű rákellenes injekció példátlan eredményeket hozott egy 11 országra kiterjedő nemzetközi klinikai vizsgálatban. A szert olyan betegeken tesztelték, akiknek a daganata már áttétet adott vagy kiújult, és akiknél sem a kemoterápia, sem az immunterápia nem bizonyult hatékonynak. Az eredményeket vasárnap, az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) chicagói éves konferenciáján mutatták be.

A vizsgálatban 102 olyan beteg vett részt, akinek fej-nyaki daganata van – ez a rákos megbetegedések körében a hatodik leggyakoribb típus. Közülük 43 betegnél a daganat zsugorodott vagy teljesen eltűnt: 28 esetben jelentős méretbeli csökkenést figyeltek meg, míg 15 betegnél a daganat teljes egészében megsemmisült. A kezelés megkezdése után a betegek medián túlélési ideje 12,5 hónap volt, ami jelentős előrelépés ahhoz képest, amit a korábbi kezelésekkel el lehetett érni ebben a stádiumban: azoknál a betegeknél, akiknél az immunterápia már nem hatott, a legjobb elérhető terápiák mindössze 6-8 hónapos medián túlélést hoztak, a kezelés nélkül maradt betegek pedig átlagosan 3 hónapot éltek.

Az amivantamab vizsgálata során hasonlóan kiemelkedő eredményeket tapasztaltak tüdőrákos betegeknél is, és a szert jelenleg körülbelül 60 klinikai vizsgálatban értékelik vastagbél-, agy- és gyomorrák esetében is. A monoklonális antitestet a Johnson & Johnson fejlesztette ki, és háromszoros hatásmechanizmus jellemzi: gátolja az EGFR nevű fehérjét, amely elősegíti a daganat növekedését; blokkolja a MET nevű jelátviteli útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelés kijátszására; valamint aktiválja az immunrendszert, hogy az megtámadja a daganatot.

Sok más rákterápiával ellentétben ezt a szert nem intravénás infúzió, hanem bőr alá adott injekció formájában adagolják, ami gyorsabb és kényelmesebb megoldást jelent mind a betegek, mind a járóbeteg-ellátás számára. A háromhetente alkalmazott kezelést mindössze a betegek kevesebb mint tíz százalékánál kellett megszakítani, miközben a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes súlyosságú volt.

A vizsgálat egyik első résztvevője a birminghami Carl Walsh, egy 56 éves férfi volt, aki 2025 júliusában csatlakozott az OrigAMI-4 vizsgálathoz a londoni Royal Marsden kórházban, miután a kemoterápia és az immunterápia egyaránt eredménytelennek bizonyult nyelvdaganata ellen. Az amivantamab hatására már két kezelési ciklus után normalizálódni kezdett az étkezése, és a daganattal összefüggő fájdalmai, valamint duzzanatai is jelentősen csökkentek.

A kutatók szerint a vizsgálat különösen azért jelentős, mert HPV-negatív fej-nyaki daganatos betegekre összpontosított – ezek a daganatok általában nehezebben kezelhetők –, és a szakértők szerint a szer évente több ezer beteg számára nyújthat segítséget.

