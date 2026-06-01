Olvad már a Föld egyik utolsó stabil gleccserrégiója is

2025-ben az előző évtized átlagának négyszeresével zsugorodott a Pamír-hegység keleti részén, 5 ezer méteres tengerszint feletti magasságban fekvő, az elmúlt négy évtizedben többször is jelentősebb növekedést produkáló, pinyin átírásban Kangxiwa néven számon tartott gleccser kiterjedése – írja a New Scientist.

A Kínai Tudományos Akadémia kutatócsoportja az Advances in Climate Change Research folyóiratban megjelent tanulmányban ismerteti az Eurázsiai-hegységrendszer fiatal gyűrt övezetének nagy „csomózódási pontjaként” a Föld legstabilabb gleccserrégiójaként is ismert Pamírban folytatott, több évtizedes adatsorokon és a friss műholdas, illetve terepi méréseken alapuló kutatási eredményeit.

A Pamír-hegység biomja, szürkével a gleccserek Fotó: Wikipédia

Korábban megírtuk, hogy az elmúlt negyedszázadban a világ gleccserei térfogatuk mintegy 5 százalékát veszítették el, és azt is, hogy a kisebb kiterjedésűek tűntek, illetve tűnnek el a leggyorsabban, a most vizsgált gleccser jégtömege a globális olvadási pontként jegyzett 2022-es évtől ugyan mutatott némi időszakos ingadozást, de mindeddig stabil maradt. Az antropogén klímaváltozással a magashegyi régiókat kiemelten sújtó extrém hőhullámok és a csapadékeloszlás egyensúlyának felborulását jelző tartós hóhiány kombója tavaly azonban drámai eredményekre vezetett.

A Kínai Tudományos Akadémia kutatócsoportja által a Pamírban vizsgált gleccser elhelyezkedés (a) és kiterjedés (b) Fotó: FAN et aI.

A korábbi évekkel ellentétben, 2025-ben az extrém meleg tavasztól egész nyár végéig kitartott, ami mintegy 1,5 méterrel csökkentette a gleccsert teljes felületének kiterjedését.



