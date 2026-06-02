Mindjárt itt az El Niño

„Az El Niño csak olaj lesz a tűzre egy amúgy is felmelegedő világban” – fogalmazott António Guterres ENSZ-főtitkár, miután megjelent a Meteorológiai Világszervezet (WMO) legújabb előrejelzése az El Niño-La Niña ciklus változásainak legutóbbi fejleményeiről. Annyi bizonyos, hogy az El Niño meleget hoz, és amellett, hogy növeli az átlaghőmérsékletet, sokfelé az extrém időjárási jelenségek, viharok kialakulásának is kedvez.

A WMO szerint az El Niño 80 százalékos valószínűséggel már június és augusztus körül kialakul. Bár a korábbiakban felmerült, hogy az idei ciklus minden eddiginél extrémebb felmelegedést hoz, a WMO már óvatosabban fogalmaz: az előrejelzések szerint minimum közepes, de könnyen lehet, hogy erős El Niño-ra számíthatunk. A szervezet előrejelzése szerint a következő három hónapban szinte mindenhol szokatlanul meleg lesz, ezzel együtt pedig az extrém esőzések és az aszály kockázata is megnő.

Újabb hőségrekordok dőlhetnek meg

Bár minden El Niño lefolyásában akadnak különbségek, a jelenség miatt a Csendes-óceán keleti és középső részén hurrikánok alakulhatnak ki, extrém esőzésekre pedig Dél-Amerikában, az Egyesült Államok déli részén, Afrikában és Közép-Ázsiában lehet számítani. A száraz időjárás és az aszály elsősorban Közép-Amerikában, Dél-Amerika északi részén, a Karib-térségben, Ausztráliában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat problémákat.

Bár természetes folyamatról van szó, a hatása összeadódik az ember okozta felmelegedéssel, egyes klímamodellek szerint pedig egyre extrémebb El Niño periódusokra számíthatunk. Bár azt még nem lehet tudni, hogy a mostani is rekordokat fog-e döntögetni, a WMO és a Brit Meteorológiai Szolgálat múlt héten közölt éves jelentése szerint erre minden esély megvan: már 2030 előtt jöhet egy olyan pokolian forró év, ami ízelítőt ad a két fokos felmelegedésből.

Gareth Redmond-King, az Energy & Climate Intelligence Unit thinktank szakértője szerint már 2027-ben megdőlhetnek az eddigi hőmérsékleti rekordok.