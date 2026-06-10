Egy mobilalkalmazás évekről hónapokra rövidíti le a demenciát megelőző szellemi hanyatlás mérését

Az okostelefonon és táblagépen végezhető memóriatesztek sokkal gyorsabban képesek kimutatni az enyhe kognitív zavarban (MCI) szenvedők kognitív hanyatlását, mint a hagyományos, felügyelt módszerek. Az npj Digital Medicine című szaklapban megjelent új, szakértők által lektorált tanulmány szerint a gyakori, önállóan elvégzett digitális tesztek lehetővé teszik a kutatók számára, hogy hónapokon belül rögzítsék a kognitív változásokat – ezek azonosítása a hagyományos klinikai megfigyelésekkel általában évekig tart. A kutatást a Német Neurodegeneratív Betegségek Központja (DZNE) végezte németországi egyetemi klinikákkal, az amerikai Wisconsin–Madisoni Egyetemmel és a Neotiv nevű német startuppal együttműködésben.

A tanulmány 202 németországi és amerikai résztvevőt vizsgált, akik életkora 52 és 85 év között mozgott, és közülük 50-nél diagnosztizáltak MCI-t – ez az az állapot, amely növeli a demencia kialakulásának kockázatát. Miközben a hagyományos kognitív felmérésekhez személyes jelenlétre van szükség, és általában évente csak egyszer-kétszer végzik el őket, a tanulmány résztvevői otthon, kéthetente használták a neotivTrials nevű mobilalkalmazást egy 7–12 hónapos időszak alatt. Az alkalmazás pontosságának igazolására a kutatók a rövid távú digitális adatokat összevetették a résztvevők átlagosan nyolcévnyi, hagyományos eljárásokkal gyűjtött klinikai adataival, és a két fejlődési pálya pontos egyezést mutatott.

„Mindössze néhány hónapos alkalmazáshasználattal olyan jelet tudtunk rögzíteni, amely összhangban van az évekig tartó klinikai megfigyelésekkel” – emelte ki Sarah Polk, a tanulmány első szerzője.

Forrás: neotiv

Az alkalmazás négy specifikus részfeladatot használ, például tárgyak és szobák képeinek megjegyzését, amelyeket kifejezetten az Alzheimer-kór által érintett különböző memóriafunkciók és agyi régiók vizsgálatára terveztek. Érdekesség, hogy a kutatók megállapították: míg az MCI-s betegek bizonyos agyi régiói a tanulmány kezdetén már elérték funkcionális kapacitásuk alsó határát, más feladatok sikeresen követték a teljesítmény fokozatos, folyamatos romlását a betegség előrehaladtával.

A kutatók arra számítanak, hogy ezek a távoli digitális eszközök azonnali segítséget nyújtanak majd az új demenciagyógyszerek klinikai vizsgálatainak felgyorsításában, mivel a hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban bizonyítják, hogy egy kísérleti készítmény lassítja-e a szellemi hanyatlást. Hosszabb távon a kutatócsoport a digitális értékelés beépítését tervezi a rutinszerű klinikai ellátásba. Ez két fő funkciót tölthet be: egyrészt annak felmérését, hogy az egyén kognitív képességei az életkornak megfelelően fejlődnek-e, másrészt a folyamatos, egyéni nyomon követést annak meghatározására, hogy az éppen zajló orvosi kezelések mennyire hatékonyak.