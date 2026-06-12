Kanada is a 16 év alattiak közösségimédia-használatának betiltását tervezi

Kanada olyan törvény bevezetését tervezi, amely megtiltaná a 16 év alattiak számára a közösségi média használatát, számol be a BBC. Mindez hasonló ahhoz a szabályozáshoz, amelyet Ausztrália fogadott el 2025 végén, azonban egy lényeges ponton eltér tőle: a techcégek mentesülhetnek a tilalom alól, ha bizonyítják, hogy hatékony intézkedéseket vezettek be a kiskorúak védelmére és az online ártalmak minimalizálására.

A jogszabály átfogó intézkedéseket tartalmazna a közösségi média platformok és a mesterséges intelligencián alapuló chatbotok szabályozására. Ezen felül létrehozna egy új hatóságot, amely ellenőrizné a technológiai cégek jogkövetését.

Az AI biztonsági kérdései különösen nagy figyelmet kaptak Kanadában egy februári iskolai lövöldözés után. Kiderült ugyanis, hogy a 18 éves gyanúsított hónapokkal a támadás előtt a ChatGPT segítségével beszélgetett fegyveres erőszakról. A támadásban nyolc ember vesztette életét, köztük hat gyerek. Az eset nyomán az OpenAI bírálatok kereszttüzébe került amiatt, hogy nem jelentette a felhasználói fiókot a rendőrségnek.

A tervezet hét kategóriába sorolja az úgynevezett „káros tartalmakat”. Ezek közé tartoznak a gyermekek zaklatására alkalmas anyagok, a gyűlöletkeltő tartalmak, valamint az erőszakra buzdító üzenetek.

Az ausztrál szabályozás alapján a techcégek akár közel 50 millió ausztrál dolláros bírságot is kaphatnak súlyos vagy ismételt jogsértések esetén. A vállalatoknak lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a gyermekek ne férjenek hozzá platformjaikhoz, például személyazonosító okmányok, arcfelismerés vagy hangazonosítás alkalmazásával.

Ennek ellenére egy ausztrál kormányzati felmérés szerint a szülők mintegy 70 százaléka arról számolt be, hogy gyermeke továbbra is használ közösségi médiát.

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