A közösségi médiával töltött idő nem növeli a fiatalok mentális egészségi problémáit

Miközben az Egyesült Királyság kormánya azt fontolgatja, hogy Ausztrália példáját követve, 16 év alattiak számára betiltja a közösségi média használatát, egy brit kutatás eredményei szerint fölöslegesek azok az aggodalmak, hogy a játékokkal, a TikTok vagy az Instagram böngészésével töltött idő fokozná a tizenévesek körében a depressziót, a szorongást vagy a mentális egészség egyéb problémáit, írja a Guardian.

A Manchesteri Egyetem kutatói három tanév során követték nyomon 25 ezer 11–14 éves gyerek szokásait. Rögzítették a közösségimédia-használati szokásaikat, azt, hogy milyen gyakorisággal játszanak online játékokkal, valamint ezzel párhuzamosan az érzelmi problémáik alakulását, hogy kiderítsék, önmagában a technológia használata valóban befolyásolja-e a mentális egészség állapotát. A résztvevőket megkérdezték, hogy egy átlagos tanítási napon mennyi időt töltenek a TikTokon, az Instagramon, a Snapchat-en és más hasonló felületeken, illetve mennyit játszanak. Továbbá kérdéseket tettek fel az érzéseikről, a hangulatukról, és általában a mentális egészségükről.

A kutatás nem talált összefüggést a mégoly sűrű közösségimédia-használat, vagy az online játékok, illetve a tinédzserkori szorongás vagy depresszió között, sem a lányok, sem a fiúk esetében. A Journal of Public Health folyóiratban megjelent tanulmány azt is megállapította, hogy az aktív kommunikáció a közösségi médián, vagy a hírcsatornák passzív lapozgatása sem okoz mentális egészségügyi problémákat.

A szerzők azonban hangsúlyozták, hogy mindez nem jelenti azt, hogy az online terekben szerzett élmények, tapasztalatok ártalmatlanok lennének. Hiszen a sértő üzenetek, az online nyomás, zaklatás és a szélsőséges tartalmak nyilvánvalóan káros hatással lehetnek a mentális jóllétre, de az nem segít, ha pusztán csak a képernyőidőre koncentrálunk.

„Ahelyett, hogy magát a technológiát hibáztatnánk, inkább arra kell figyelnünk, hogy a fiatalok mit csinálnak az online terekben, kikkel tartanak kapcsolatot, és vajon a mindennapi életükben támogató közeg veszi-e őket körül” – idézi a Guardian Neil Humphreyt, a tanulmány egyik szerzőjét.

