A Ford kirúgta az AI-t, és visszavette a mérnököket

A Ford újból alkalmazásba vette számos korábbi, tapasztalt mérnökét, miután a mesterséges intelligencia nem érte el az általuk képviselt szakértelem és tapasztalat szintjét, adja hírül a BBC.

Az amerikai autógyártó eredetileg azért vezette be az AI-t egyes területeken, többek között a minőségellenőrzésben, mert a költségek csökkentését és a termelékenység növelését remélte. A BBC a Bloomberg cikkére hivatkozva idézi a vállalat vezetőit, akik azt mondták, hogy az automatizált rendszerek hiányosságainak pótlására az elmúlt években több mint 300 veterán minőségellenőrt vettek fel, illetve vissza.

A Ford korábban 900 AI rendszerrel felszerelt kamerát telepített gyáraiba, hogy már a gyártás során „felismerjék a minőségi problémákat, és segítsenek mérsékelni az ellátási lánc zavarait”. Ősszel Kumar Galhotra operatív igazgató még arról beszélt, hogy a Ford „a teljes ipari működésében bevezeti a mesterséges intelligenciát”.

Most azonban Charles Poon, a járműfejlesztésért felelős alelnök elismerte, hogy az AI-alapú minőségellenőrzés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Mint mondta, tévesen gondolták, hogy ha bevezetik az AI-t, és megtanítják neki a tervezési követelményeket, akkor az önmagában kiváló minőségű terméket eredményez. „Az AI nagyszerű eszköz, de csak annyira jó, amennyire jó minőségű adatokkal betanítják.”

Azt is elismerte, hogy a Ford korábban nem fordított kellő figyelmet a legtapasztaltabb mérnökök tudására. „Nem értékeltük eléggé azoknak a legfelkészültebb mérnökeinknek a tapasztalatát, akik számos termékfejlesztési cikluson kísérték végig a vállalatot.” Hozzátette, hogy közülük sokan még azelőtt távoztak, hogy tudásukat felhasználhatták volna az AI-rendszerek fejlesztésére.

A cég tehát visszahívott régebbi szakembereket, hogy segítsenek betanítani a rendszereket, valamint mentorálják a fiatalabb munkatársakat. Lecserélték a mérnöki, ellátási láncért felelős és gyártási vezetők egy részét, és az elmúlt három év során 350 veterán mérnököt vettek fel – közülük korábban sokan a Fordnál dolgoztak.

„Felismertük, hogy az automatizálási, gépi tanulási és AI-eszközeink fejlesztéséhez arra van szükség, hogy azokat a legtapasztaltabb szakemberek tanítsák be” – idézi Charles Poont a Bloomberg.

Jim Farley vezérigazgató a Bloomberg TV-nek ezt nyilatkozta: „A garanciális költségeink csökkennek. A visszahívások költségei is csökkennek. Ezek együtt több százmillió dolláros költségelőnyt jelentenek.”

A Ford a JD Power Initial Quality Study felmérésben a járműminőséget tekintve az első helyet szerezte meg a tömegautó márkák között az Egyesült Államokban – legutóbb 2010-ben állt ilyen jól. A siker kapcsán kiadott közleményében a Ford azt írta, hogy „a kategóriaelső minőség eléréséhez a szakemberállomány jelentős megújítására volt szükség.”

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: