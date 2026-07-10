Tenyésztett mérgeskígyók tömegei szabadultak el az áradások nyomán Dél-Kínában

Dél-Kínában az áradások nyomán több száz mérges kígyó szabadult ki kereskedelmi kígyótenyészetekből, miután víz öntötte el a farmokat.

A Maysak tájfunhoz kapcsolódó, napokig tartó heves esőzések nyomán víz elárasztotta a kígyótenyészeteket Hangcsou városában, a fogságban tartott kígyók pedig kiszabadultak – ismerteti a Discover Magazine. A neten elterjedtek olyan videók is, amelyeken a városlakók hosszú nyelű hálókkal próbálják befogni a kígyókat. Az incidens már halálos áldozatot is követelt, a Beijing News szerint egy kígyómarást szenvedett ember életét vesztette.

Árvizek idején természetes jelenség, hogy a kígyók száraz területeket keresnek, ám most a hatóságok arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy több mérges kígyófaj, köztük a sávos krait, a bambuszvipera és a kobra példányai nagy számban húzódhatnak lakóházakba, lépcsőházakba, száraz menedéket keresve.

A kereskedelmi kígyótenyésztés Ázsia több részén jelentős iparággá nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben és a mostani eset arra is ráirányítja a figyelmet, milyen nem várt következményekkel járhat, ha természeti katasztrófák érik a nagyüzemi állattenyésztést, állattartást.

A leggyakrabban tenyésztett kígyófajok közé a kobrák és a patkánysiklók tartoznak, mivel gyorsan ivaréretté válnak, nagy számban szaporodnak, és kevés helyet igényelnek. Korábban a kígyókat főként a húsukért, a bőrükért és gyógyászati felhasználásuk céljából, a vadonból fogták be, viszonylag fenntartható módon. A 90-es évektől azonban ugrásszerűen nőtt a kereslet a luxusélelmiszerek és a hagyományos gyógyászati készítmények iránt, míg a 2000-es évek elejére a vadon élő állományok már nem tudták kielégíteni az igényeket.

Az egyik legismertebb tenyészközpont Zisiqiao, ahol a South China Morning Post adatai szerint a kígyókereskedelem évente mintegy 12 millió dollár bevételt termel. A településen több mint 100 tenyészet működik, amelyek összesen körülbelül 3 millió kígyót tartanak.

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