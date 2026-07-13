Napnyugta után még órákig termel áramot az 1 gigawattos kínai naperőmű

Egyetlen molekula lítium nélkül a Paksi Atomerőmű teljesítményének több, mint a felére képes a Kína Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területén megépített hibrid, pontosabban koncentrál napenergia-technológiájú erőmű, amelyre Ürge-Vorsatz Diana, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) alelnöke és a CEU éghajlatkutató-professzora hívta fel követői figyelmét hétfő hajnali Facebook-posztjában.

A China Three Gorges Corporation (CTG) 480 millió dollárból megépített, július 1-én „kereskedelmi próbaüzembe” helyezett 1 gigawatt teljesítményű Hami-erőműve 550 Celsius-fokra hevített olvadt sóban tárolja az energiát, ezért napnyugta utáni órákban is képes villamos energiát táplálni a hálózatba – olvasható az Interesting Engenering szakportál beszámolójában.

A koncentrál napenergia-technológiájú naperőmű a Kína Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területéhez tartozó Góbi sivatagban 2026. május 28-án Fotó: STRINGER/Imaginechina via AFP

Az Ürge-Vorsatz által is hivatkozott e-cars.hu összefoglalója szerint a mintegy 800 ezer négyzetméter gyűjtőfelületű naptükrök által felhevített só hőenergiájával előállított vízgőz által hajtott mintegy 100 megawatt teljesítményű turbinák akkor is termelnek áramot, amikor a napelemek már rég nem kapnak fényt.

Drónfelvétel a Kína Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területén 2026 júliusában üzembe helyezett koncentrált napenergia-technológiájú erőműről Fotó: STRINGER/Imaginechina via AFP

A CTG lineáris Fresnel-technológiát alkalmazott, amely a vállalat szerint akár 10 százalékkal jobb hőátalakítási hatásfokot biztosít a hagyományos Fresnel-rendszerekhez képest, az erőmű 46 hurokból álló kialakítása pedig lehetővé teszi, hogy karbantartás közben is folyamatos maradjon az üzemelés. A központi vezérlőrendszer intelligensen osztja el a teljesítményt a fotovoltaikus és a hőtárolós egységek között, miközben körülbelül 0,02 hertzes frekvenciaszabályozási pontosságot és másodperc alatti reakcióidőt biztosít.

A CTG adatai szerint eddig 6,54 millió kilowattórányi villamos energiát táplált a regionális hálózatba. Teljes kapacitáson a vállalat éves szinten 2,07 terawattóra termelésre számít, ami megközelítőleg 830 ezer háztartás energiaigényét fedezheti, és emellett évente mintegy 1,63 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást takaríthat meg. A Kína legnagyobb területű tartományának számító Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület energiamixében a Hami-erőművel a – dél-ausztráliai példa szerint lényegesen olcsóbb – megújuló energiaforrások aránya 95 százalék fölé emelkedett.