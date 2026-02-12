Egy év alatt 30 százalékkal csökkent az áram ára Dél-Ausztráliában, miután átálltak a megújuló energiára

Dél-Ausztrália esete bizonyítja, hogy a nap- és szélenergia közel teljes körű használata – nagy kapacitású akkumulátorokkal kiegészítve – drámai módon csökkentheti az áram árát. 2025 utolsó negyedévében az ausztráliai állam áramtermelésének 84 százalékát fedezték megújuló forrásokból, ami az áram piaci árát 30 százalékkal csökkentette az előző évhez képest, sőt bizonyos időszakokban az árak negatívba is fordultak, amikor a termelés meghaladta a keresletet.

A hét nagy méretű akkumulátor és az egyre több háztetőre szerelt napelem révén a dél-ausztráliai lakosok egyre olcsóbb és stabilabb áramhoz jutnak, ráadásul az állam 2026 végéig szeretné elérni a 100 százalékos megújulóenergia-felhasználást.

Az átállással az a korábban tapasztalt szélsőséges áramár-ingadozás is mérséklődött, ami olyankor jelentkezett, amikor a nap- és szélerőművek termelése ingadozott. A napos és szeles időben feltöltött „megaakkumulátorok” a nyugodt időszakokban képesek elegendő tartalék energiát biztosítani, ezáltal kevésbé kell a gáztüzelésű erőművekre támaszkodni, amelyek ára a globális gázipari zavarok után egyébként is jelentősen megemelkedett. Az új infrastruktúra, például a 412 megawattos Goyder South szélerőmű, további áramot biztosít, és hozzájárul az árak csökkenéséhez.

A háztartások is aktívan részt vesznek a megújuló energiás átalakulásban: az otthonok több mint felén napelem van a tetőn, és mintegy 50 ezer ház használ házi akkumulátort, amely napközben töltődik, majd este biztosít energiát. Az állam tervei szerint hamarosan két további nagy szélerőmű épül, így Dél-Ausztrália az egész világnak modellként szolgálhat arra, hogyan lehet a nagy léptékű hálózati dekarbonizációval elősegíteni a tiszta energia jövőjét, miközben az energiaárak is csökkennek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: