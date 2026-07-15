A Holdhoz is eljuthat a Kapu Tibor űrutazását végig rögzítő magyar sugárzásmérő

Tárgyalnak az európai és az amerikai űrügynökséggel arról, hogy elküldhessék a sugárzásmérő eszközeiket az Artemis–küldetésekkel a Holdhoz, mondta kedden Géczy Gábor, a 27G-Technology Kft. alapító-ügyvezetője, a HUNOR – Magyar Űrhajós Program RANDAM kísérletének vezetője a Huniverzum űrkiállításon tartott ismeretterjesztő eseményen kedden. A sugárzásmérő mellett egy sor környezeti szenzort felvonultató RANDAM végig mérte Kapu Tibor kutatóűrhajós tavaly nyári űrrepülését, a fellövéstől egészen a landolásig.

Géczy Gábor, a 27G-Technology alapítója és ügyvezetője, a RANDAM kísérlet vezetője az egyik RANDAM Fotó: Tóth András/Qubit

Nagy dolog lenne, ha a RANDAM eljuthatna a Holdhoz, mondta Géczy, hozzátéve, hogy miközben az űrügynökségekkel tárgyalnak, beépítik a tavalyi űrrepülés tapasztalatait az eszköz fejlesztésébe. „Amikor egy NASA űrhajós a kezébe veszi, és azt mondja, hogy ez érdekes, az rengeteget számít” – mondta kérdésünkre Kapu, főleg akkor, ha az eszközt az Artemis-küldetésekhez ajánlják. „Mi elmondhatjuk, hogy az Ax-4-en ez már ott volt, a NASA tud róla” – mondta az űrhajós, és ez az űrkutatás szűk szakmai világában sokat nyom a latba. Ha kimegyünk egy nemzetközi konferenciára, az embereknek az az első kérdése, hogy járt-e már valaha az általunk bemutatott eszköz a világűrben, mondta kérdésünkre Géczy. Az egész űrkutatási szektorra jellemző, hogy az űrrepülési referencia (space heritage) nagyon sokat számít, ahogy a nemzetközi kapcsolatépítés is, amiben sokat segített nekik a HUNOR program.

Kapu Tibor kutatóűrhajós Fotó: Tóth András/Qubit

A sugárzásmérő szenzor ötlete, mesélte, 2014 körül fogant meg a Schönherz Kollégium egyik szobájában, és kifejlesztése sok-sok ezer mérnökóra eredménye volt. De a szenzor Kapu küldetésén a sugárzás mellett még számos környezeti adatot mért, amivel más kísérletek sikeréhez is hozzá tudott járulni, mondta Nagy Balázs, a HUNOR kutatásfejlesztési igazgatója. „Ezek gyönyörű szinergiák” – mondta Kapu, és azt mutatják, hogy egy magyar űrküldetés az, ami létre tudja hozni ezeket a Magyarországon belüli küldetéseket, sokszor olyan kutatók és szakemberek között, akik addig nem is ismerték egymást.

„Amikor Tibor élőben végezte a kísérletet, az fantasztikus élmény volt” – mondta Kornyik Miklós, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa, aki az IMU-DRS kísérletért felelt. Ez okostelefonba épített szenzorokkal és egy Kornyik által fejlesztett alkalmazással gyűjtött adatokat az űrállomáson, hogy azokat a GPS nélküli tájékozódást segítő algoritmusok tökéletesítéséhez használja fel. Ahogy Kornyik tavaly a Qubitnek is elmondta, az IMU-DRS kísérlet egy űrdrón navigációs rendszerének fejlesztését alapozhatja meg, ami űrállomásokon belül vagy kívül segítené az asztronauták munkáját és az állomás állapotának monitorozását.

Kornyik Miklós, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa, az IMU-DRS kísérlet vezetője Fotó: Tóth András/Qubit

„Kevésszer voltam boldogabb, mint amikor az űrdrónról beszéltem Mikivel” – mondta Kapu, az ugyanis sokkal könnyebbé tenné neki az űrbeli munkát. Kapunak a kísérletei elvégzése előtt és után percekbe telt az azokat rögzítő kamera fel- és leszerelése, vagy ha bemutatót akart tartani, akkor űrhajóstársait kellett megkérnie, hogy tartsák neki a kamerát. Ha lenne egy drónkamera, ami Kapu vállai fölött lebegne, mindez jóval könnyebb lenne. Voltak is már próbálkozások ilyen űrdrónok fejlesztésére, például a japán űrügynökség Int-Ball-ja, ami egy űrállomáson belüli manőverezésre képes drónkamera. Ugyanakkor ezek nem kereskedelmi forgalomban kapható, méregdrága megoldások.

A japán INT-Ball kameradrón 2017-ben az űrállomáson, ahogy Peggy Whitson NASA-asztronautát rögzíti Fotó: NASA/Jack Fischer

A Millenárison található Huniverzum űrkiállításon kedd késő délután tartott rendezvény volt a harmadik alkalom, hogy Kapu magyar szakemberek társaságában a tavalyi küldetés során végzett tudományos kísérletekről mesélt érdeklődőknek. Az első eseményen az űrutazás emberi mikrobiomra gyakorolt hatását vizsgáló MAGOR és az űrbeli növénytermesztés fejlesztését célzó VITAPRIC kísérletek kerültek elő, a másodikon pedig az agyi véráramlást vizsgáló VISPRO és a súlytalanság agyműködésre gyakorolt hatását mérő MAGYAR kísérletek.

Még az ISS-en is jelentős sugárterhelés éri az űrhajósokat

A világűrre sokszor úgy gondolunk, mint légüres térre, ahol nincs semmi, de közben részecskék milliárdjai bombáznak minket minden irányból, mondta Géczy. A Nap töltött részecskéi és a kozmikus sugárzás ellen a Földön védelmet ad a légkör és bolygónk mágneses tere, de ahogy távolodunk a felszíntől, ez a védelem egyre csökken, és már a Föld körüli pályán keringő űreszközök és űrhajósok is jelentős sugárterhelésnek vannak kitéve.

A Nemzetközi Űrállomás 2010-ben, az Atlantis-űrsikló fedélzetéről nézve Fotó: NASA

A súlytalanság hatásai mellett így a sugárzás jelenti a legnagyobb orvosbiológiai kockázatot az űrhajósoknak, és ennek mérésben Magyarországnak évtizedes tapasztalatai vannak, elég csak a híres Pille dózismérőre gondolni. És ez a kockázat még nagyobb lesz a Holdhoz és Marshoz tartó küldetéseknél, ahol a Föld mágneses tere már nem védi az űrhajósokat. Ráadásul az ISS-ről, mondta Kapu, egy vészhelyzet esetén órák alatt vissza lehet térni a Földre, a hosszú távú űrküldetéseken viszont ez már nem megoldható. Nem véletlen, hogy a NASA Orion holdűrhajójába építettek egy sugárvédelmi kamrát, ahová az űrhajósok elbújhatnak egy napkitörés esetén.

A 27G-Techology cég, mondta Géczy, elsősorban műholdakhoz fejleszt sugárzásmérő szenzorokat, mivel az űreszközök élettartamát a sugárzás károsan befolyásolhatja. De a HUNOR program megadta nekik a lehetőséget, hogy űrhajós dozimétereket fejlesszenek, és betörhessenek erre a nagyon szűk piacra. Éltek is ezzel, így viszont a RANDAM-ot a NASA orvosi kísérletként könyvelte el, ami miatt orvosetikai engedélyeket is be kellett szerezniük a lefolytatásához. A sugárterhelést a RANDAM szenzorcsomagba épített RadNano doziméterrel rögzítették. Ez Géczy szerint a világ egyik legkisebb és legenergiatakarékosabb kozmikus sugárterhelés mérő szenzora, így a korábbi megoldásoknál hosszabb ideig képes mérni.

Csakhogy bármennyire is hosszú ideig tud mérni a RadNano, a szenzorcsomagot, amivel az egész 20 napos küldetést rögzíteni akarták, még a földi laboratóriumban kellett elindítaniuk a NASA szakembereinek. Június elején ezt meg is tették, de Kapu fellövése csúszott, így Géczyék már kiutaztak, és készek voltak beavatkozni, amikor kiderült, hogy végül június 25-én megkezdődhet a küldetés, és a RANDAM ki fogja bírni. Ez 12 éves űripari karrierje során először lehetővé tette Géczynek, hogy láthassa, ahogy egy általa fejlesztett eszköz eljut a világűrbe.

Az Ax–4-en repülő RANDAM több mint sugárzásmérő: a doziméter mellé beszereltek még egy infravörös hőmérőt, légnyomásszenzort, szén-dioxid-szint mérőt, magnetométert, giroszkópot és még egy olyan szenzort is, ami a fény színképét képes rögzíteni. Ha már felküldhettek egy szenzorcsomagot, mondta Géczy, akkor azt a különböző szenzorok integrációjával (szenzorfúzió) olyan okossá akarták tenni, amennyire csak lehetett. Ez kapóra jött a HUNOR többi kísérletének, többek közt az űrbeli növénytermesztés fejlesztését célzó VITAPRIC-nek, amiről korábban írtunk.

A 4-es számú, világűrben járt RANDAM szenzor, ami a VITAPRIC kísérlet mellett végezte méréseit az ISS-en Fotó: Tóth András/Qubit

A RANDAM hosszú üzemideje mellett méréseinek gyakoriságával tudott kiemelkedni. Korábban amerikai szenzorok két mérést végeztek, mialatt az ISS egyszer megkerülte a Földet, míg a másodpercenként mérő RANDAM Kapuék küldetése alatt 8 kilométerenként tudott egy adatpontot rögzíteni. Ezáltal Géczyék részletes térképet tudtak készíteni a Föld körüli pályán jelentkező sugárterhelésről. Emellett a szenzorcsomag nemcsak az ISS-en mért, hanem a SpaceX Dragon űrhajójának űrállomáshoz tartó és onnan visszatérő útja során is. Ez Géczy szerint kuriózumnak számít, a 2020 óta használt amerikai űrhajón ugyanis eddig sok tudományos mérést még nem végeztek.

De mennyivel nagyobb az űrhajósokat érő sugárterhelés, mint amivel egy átlagember találkozik? Kapu 20 napot töltött a világűrben, ami egy viszonylag rövid távú űrbeli tartózkodásnak számít: az ISS-re induló legénységek általában 6 hónapot töltenek az űrállomáson. Peggy Whitson veterán amerikai űrhajósnő, aki Kapuék Ax–4 repülésének parancsnoka volt eddigi küldetéseit egybevéve 695 napot töltött a világűrben. Whitsonnak, mondta Kapu, azért kellett eljönnie a NASA-tól, mert karrierje során elérte a dózislimitjét, így már csak magánküldetéseken repülhet.

A RANDAM Kapu útja alatt 15,4 millisievert (mSv) sugárterhelést mért, ami Géczy szerint nem alacsony sugárterhelés: két CT-vizsgálatnak vagy 150-160 mellkasröntgennek felel meg. Az EU-ban a sugárveszélyes helyen dolgozóknál az évi dóziskorlát 20 mSv-t, aminek Kapuék a 20 napos repülés alatt 77 százalékát érték el. Ennek a sugárterhelésnek a fele a Dél-atlanti mágneses anomália jelenségre vezethető vissza, ami a Föld mágneses terének egy nagyrészt Dél-Amerika felett elhelyezkedő gyenge foltja.

Három óráig mérte Kapu telefonja, ahogy az űrállomás megkerüli a Földet

De mit lehet tanulni abból, ha nem egy szenzorcsomagot, hanem egy alkalmazást küldünk az ISS-re, ami a telefon szenzorait használja? Kornyik IMU-DRS kísérletének célja, hogy külső tájékozódási pontok nélkül oldja meg a tájékozódást, az inerciális mérőegység (IMU) szenzor adataival. A műholdas navigációs rendszerek nélküli tájékozódás az űrállomás belső tere mellett jól jöhet épületekben, barlangokban vagy a tenger alatt is, és Kornyik szerint az IMU-DRS kísérletből származó tapasztalatok segíthetik autonóm robotok vagy drónok navigációs algoritmusainak fejlesztését.

Szinte minden mobiltelefonban és tabletben van ilyen IMU szenzor, mondta Kornyik; ez az, ami miatt elfordul a kép, ha az eszközt is elfordítjuk. Legalábbis a Földön, mert az űrben Kapu hiába forgatta a telefonját, nem fordult el, a gyorsulásmérő ugyanis a súyltalanság körülményei között nem tudja megkülönböztetni, hogy hol van a lent és a fent. Az IMU-DRS kísérlet során végeztek fél perces kalibrációs méréseket, amíg a telefont Kapu az űrállomás falához rögzítette. Az űrhajós ezután mozgatta is a telefont, geometriai formákat rajzolgatott vele, például kört vagy háromszöget, amiket Kornyiknak a rögzített adatokból vissza kellett fejtenie. Egy alkalommal az alkalmazással addig mértek, amíg az ISS kétszer megkerülte a Földet, és az adatokban a két keringés nagyon szépen kirajzolódik. „Három órán keresztül nem tudtam használni a telefonomat” – mondta nevetve Kapu.

A Kornyik által lefejlesztett alkalmazás volt az első szoftver, ami egy magáncég által szervezett küldetésen felkerülhetett a Nemzetközi Űrállomásra, mondta Nagy. Ehhez mérten a dolog nem is ment annyira könnyen: az Apple iOS platformra fejlesztett szoftverrel tavaly januárig el kellett Kornyiknak készülnie, és le kellett adni az Axiom Space-nek és a NASA-nak, hogy megbizonyodhassanak arról, hogy nem okoz kárt. Emellett a NASA-val arról is kellett egyeztetnie, hogy maga az alkalmazás megjelenése kompatibilis legyen a NASA sztenderdekkel.

„Ebből tud modern Magyarország épülni” – mondta Kapu a RANDAM és IMU-DRS által képviselt az űripari innovációról, és arra ösztökélte a jelenlévő fiatalokat, hogy higgyék el, magyarként, Magyarországon tanulva is pár év múlva eljuthatnak oda, hogy űrprogramban vegyenek részt, és hogy Kornyikhoz vagy Géczyhez hasonló tudományos eszközöket fejlesszenek.